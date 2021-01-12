Fossil تعلن عن ساعتها الذكية Gen 5 LTE

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة (فوسيل) Fossil عن ساعتها الذكية الأولى بتقنية LTE المسماة Gen 5 LTE، وتعتمد الساعة على منصة Gen 5 Wear OS من Fossil، مما يعني أن لديها العديد من ميزات منصة Gen 5 نفسها ومن المحتمل أن تعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها ساعات Fossil الذكية الصادرة في أواخر عام 2019.

وتباع الساعة الذكية الجديدة بسعر 350 دولار أمريكي، وستكون متاحة هذا الربيع في الولايات المتحدة.

وتعمل الساعة بمعالج Snapdragon 3100 من كوالكوم، الذي يعد سريعًا بما يكفي للتعامل مع نظام Wear OS، لكن الساعات الذكية التي تستخدمه تواجه صعوبة في الحصول على أكثر من يوم من عمر البطارية.

ولا تستعمل Fossil المعالج الأحدث من كوالكوم Snapdragon 4100 المتاح بشكل أساسي عبر TicWatch Pro 3.

ولتعويض مشكلة البطارية في ساعات Wear OS، فإن ساعات Fossil تقدم أربع مجموعات من البطارية تعمل على تشغيل أو إيقاف تشغيل وظائف مختلفة حسب احتياجاتك.

وتحتوي Gen 5 LTE على مستشعرات لمعدل ضربات القلب والنظام العالمي لتحديد المواقع والارتفاع والضوء المحيط.

كما تتضمن مكبرًا للصوت، الذي تسميه الشركة Swimproof، وتأتي إما باللون الأسود أو الذهبي الوردي، لكن هناك حجم واحد فقط بقياس 45 ملم.

ولا يمتلك مستخدمو أندرويد الذين يبحثون عن ساعة ذكية مزودة بتقنية LTE العديد من الخيارات الجيدة، لذلك قد يكون هذا الجيل الجديد Gen 5 LTE هو أفضل شيء.

وإذا لم تكن بحاجة إلى LTE، فإن العلامات التجارية الأخرى لشركة Fossil لديها بعض الخيارات الأخرى التي قد تهمك.

ويجب أن تدوم الساعة نحو أسبوعين عبر الشحنة الواحدة، ولا يزال بإمكانها القيام بوظائف الساعة الذكية الأساسية، ويمكنها اكتشاف معدل ضربات القلب، وإظهار الإشعارات، وعد الخطوات.

وبشكل عام، تعتبر تشكيلة الساعات الذكية من Fossil هذا الربيع عملية، حيث تمكنت الشركة من نقل ساعات Wear OS إلى مكان لا يتعارض فيه مع الأساسيات.

وتتمثل الخطوة التالية لشركة جوجل في مجال الأجهزة في إنهاء استحواذها على فيتبيت، لكن من غير المعروف ماهي خطوتها التالية في مجال Wear OS والساعات الذكية بشكل عام.