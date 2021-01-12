تكنولوجيا: HP تؤكد على دعم جهاز Envy 14 الجديد عمر شحن يصل إلى 16.5 ساعة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HP اليوم جهاز Envy 14 بعمر شحن يصل إلى 16.5 ساعة، كما كشفت الشركة عن سماعة Elite اللاسلكية التي ضممت للتبديل السريع بين الأجهزة.

قدمت HP جهاز Envy 14 في فعاليات CES للعام 2021 بأبعاد 16:10، مع شاشة IPS، كما تدعم HP الجهاز بنظام Delta E <2 لدقة الألوان في الشاشة المميزة بحجم 14 إنش.

كما يضم جهاز Envy 14 الجيل 11 من معالجات إنتل، مع إختيار في كرت الشاشة NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q، أيضاً يدعم الجهاز تقنية WiFi 6، مع عمر شحن 16.5 ساعة.

ويتميز الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4-3200 SDRAM، كما يضم مستشعر للبصمة، وكاميرة webcam التي تدعم دقة 720 بيكسل، كما تضم لوحة المفاتيح زر مخصص لإخفاء الصوتيات في الخلفية عند إجراء مكالمات الفيديو، أيضاً تأتي الشاشة بإضاءة ذاتية لدعم صورة أفضل في مكالمات الفيديو، ومن المقرر أن يتوفر HP Envy 14 لاحقاً هذا الشهر بسعر 999 دولار.

كما قدمت HP سماعة Elite اللاسلكية بميزة التبديل السلس والسريع بين الأجهزة المتصلة، كما تدعم نظام Windows 10 أو الأندوريد أو iOS.

وتتميز سماعة Elite اللاسلكية بإلغاء الضوضاء القابلة للتعديل، أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بمنذ USB-C، وتنطلق للبيع في شهر أبريل.

يمكن لفارة HP 635 اللاسليكية أن تدعم الإتصال بأكثر من جهاز، كما تأتي الفارة بعمر شحن أطول، ويمكن توصيل الفارة بعدد 3 من الأجهزة، عبر USB أو عبر البلوتوث، وتؤكد HP على أن الفارة تضم عدد 4 من الأزرار التي تدعم البرمجة، وتنطلق فارة HP اللاسلكي بسعر 60 دولار.

أيضاً قدمت HP الإصدارات الجديدة من سلسلة شاشات M، حيث تتميز السلسلة بجودة عرض FHD، كما تدعم الشاشات الجديدة تقنية Eyesafe لحماية العين من الإضاءة الزرقاء.

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