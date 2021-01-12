شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب VS سيجنال.. أيهما الأكثر أمانا وحفاظا على بياناتك ومعلومات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يتدفق المستخدمون على تطبيقات تليجرام وSignal، وسط مخاوف بشأن خصوصية البيانات في واتس آب، كشفت النسخة الهندية من موقع فوربس عن مقارنة توضح مستوى الأمان والحفاظ على بيانات المستخدمين المختلفة، وفقا لما يوفره كل تطبيق من مميزات، والتي نعرضها كما يلى:

واتس آب VS تليجرام Vs سيجنالتشفير الطرف إلى طرف:

- واتس آب / واتس آب للأعمال: ليس مفتوح المصدر بالكامل، كما أن النسخة الاحتياطية "باك آب" ليست مشفرة.

- تليجرام: ليس مفتوح المصدر، ويمكن للسيرفرات الوصول إلى مفاتيح التشفير.

- سيجنال: مفتوح المصدر، ويدعم التشفير من طرف إلى طرف بالكامل وهو الاعلى من حيث الأمان.

النسخ الاحتياطي للدردشات "الباك آب"

- واتس آب/ واتس آب للأعمال: يتم عمل باك آب من قبل شركات الطرف الثالث، أي تم حفظ النسخة الاحتياطية في شركة أخرى وغالبا ما تكون جوجل.

- تليجرام: يدعم حفظ النسخة الاحتياطية في خدمة تخزين سحابي مدمجة، لكن "الدردشات السرية" لا يتم عمل نسخ احتياطي لها.

- سيجنال: يتيح تشفير النسخ الاحتياطي الخاص بالمستخدم بشكل افتراضي.

منع الآخرين من أخذ لقطة شاشة:

- واتس آب/ واتس آب للأعمال: لا يدعم هذه الميزة.

- تليجرام: يدعمها فقط مع الدردشة السرية.

- سيجنال: يدعمها طوال الوقت.

تأمين المحادثات الجماعية:

- واتس آب/ واتس آب للأعمال: لا يوفر هذه الميزة.

- تليجرام: لا يوفر هذه الميزة.

- سيجنال: يدعمها طوال الوقت.

الرسائل ذاتية التدمير:

- واتس آب/ واتس آب للأعمال: كشفت تقارير سابقة أن التطبيق يختبر هذه الميزة، لكن لم تتم إتاحتها بشكل رسمي.

- تليجرام: يوفر هذه الميزة مع الدردشات السرية.

- سيجنال: يدعمها طوال الوقت.