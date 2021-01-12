شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثرهم واتس اب .. تعرف على البيانات التى تجمعها تطبيقات الدردشة عنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تطبيق واتس آب مؤخرا حالة من الجدل مع تحديث السياسة الخاصة به، حيث يسعى التطبيق لإجبار المستخدمين على قبول السياسة الجديدة أو حذف التطبيق، وقد عرض موقع gadgetsnow التقني، رصدا لأبرز بيانات المستخدمين التى تجمعها أشهر تطبيقات التراسل الفورى، وعلى رأسها تطبيق واتس آب، الذى يعتبر واحد من أعلى التطبيقات التى تجمع معلومات عن المستخدمين.

وفيما يلي مقارنة حول كمية البيانات التى يجمعها التطبيق بواسطة WhatsApp وTelegram وiMessage وSignal كما يلى:

- واتس آب

البيانات التى يجمعها التطبيق: معرّف الجهاز، معرّف المستخدم، بيانات الإعلان، سجل الشراء، الموقع التقريبي، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكترونى، جهات الاتصال، تفاعل المنتج، بيانات الأعطال، بيانات الأداء، بيانات التشخيص الأخرى، معلومات الدفع، دعم العملاء، تفاعل المنتج، مستخدم آخر، المحتوى.

ملاحظة: من المعروف أيضًا أن WhatsApp يجمع البيانات الوصفية للمستخدمين التى لم توفر الكثير من الوضوح.

- Signal:

البيانات التى يجمعها: لا يوجد.

يحتاج Signal فقط إلى رقم هاتفك المحمول للتسجيل، ولكن التقرير يدّعى أن التطبيق لا يربط رقم هاتفك بهويتك.

- iMessage

البيانات التى يجمعها التطبيق: عنوان البريد الإلكترونى ورقم الهاتف وسجل البحث ومعرف الجهاز.

- تليجرام:

البيانات التى يجمعها التطبيق: الاسم، رقم الهاتف، جهات الاتصال، هوية المستخدم