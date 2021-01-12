شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين بنسبة 20.4% فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية صينية، أن شحنات الهواتف الذكية المحلية في الصيت لعام 2020 انخفضت بنسبة 20.4% عن العام السابق، حيث انخفض عدد الهواتف التي تم تسليمها للمستهلكين إلى 296 مليونًا من 372 مليونًا في عام 2019 وفقا لرويترز.

وتعكس الأرقام الأكاديمية الصينية للمعلومات والاتصالات (CAICT)، وهي مؤسسة بحثية مدعومة من الدولة، تأثير أزمة فيروس كورونا على سلسلة التوريد والطلب، والاتجاه المستمر للمستهلكين للاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول قبل الترقية إلى هاتف جديد.

وفي عام 2019، انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 4% عن العام السابق، وفقًا لبيانات CAICT.

ودخل بائعو الهواتف المحمولة عام 2020 على أمل أن يجلب هذا العام مبيعات متجددة حيث اشترى المستهلكون هواتف جديدة متوافقة مع شبكات 5G الصينية سريعة التوسع.

ولكن في النصف الأول من العام، شهدت كل من العلامات التجارية المحلية Oppo و Vivo و Xiaomi Corp انخفاضًا حادًا في الشحنات بينما واصلت Huawei زيادة حصتها في السوق.

وفي النصف الأخير، تباطأت مبيعات هواوي مع دخول القيود التجارية التي فرضتها واشنطن على الشركة حيز التنفيذ، مما قلص إمداداتها من المكونات الحيوية، وقامت شركة Oppo و Vivo و Xiaomi بزيادة الإنتاج على أمل الحصول على هذه الحصة.

وشحنت شركات تصنيع الهواتف ما مجموعه 25.2 مليون هاتف ذكى للمستهلكين في الصين في شهر ديسمبر، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 12.8% على أساس سنوى، وفقًا لـ CAICT.