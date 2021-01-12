شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتسيب واتس آب.. طريقة نقل جميع مجموعاتك لـ Signal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقت السياسة الجديدة التى يسعى واتس آب إلى تطبيقها موجة من الغضب بين المستخدمين، خاصة مع وجود مخاوف تتعلق بحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية، وهو الأمر الذى دفع الكثيرين للانتقال إلى تطبيق Signal الجديد، حيث كان "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركة تسلا على رأس هؤلاء، وقد بدأ العديد من المستخدمين بالفعل بالتبديل إلى تطبيق Signal، لكن ربما قد يواجه هؤلاء مشكلة تتعلق بالمحادثات الجماعية وجروبات العمل وغيرها، وهو ما دفع مطوري Signal لنشر طريقة سهلة تتيح للمستخدمين نقل محادثات مجموعات واتس اب بسهولة كما يلى:

طريقة نقل محادثات مجموعات واتساب إلى تطبيق Signal:

- قم بتثبيت تطبيق Signal على هاتفك.

- قم بفتح التطبيق، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق.

- من القائمة المنسدلة، اختر Create a Group.

- قم بتسمية المجموعة التي انشأتها، وقم بإضافة جهات الاتصال التى تتذكرها لهذه المجموعة.

- افتح المجموعة التي أنشأتها، ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى اليمين.

- من القائمة، اضغط على خيار Settings.

- اختر بعد ذلك Group Link.

- قم بتفعيل خيار Group Link.

- في النافذة نفسها بعد تبديل الزر، اضغط على خيارShare بالأسفل.

- في تطبيق واتس آب ، افتح المجموعة التي تريدها ثم الصق الرابط الذي قمت بنسخه في مربع الكتابة.

- يمكن الآن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام مباشرة إلى المجموعة التي أنشأتها في Signal.