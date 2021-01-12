شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة للبيانات التى يجمعها واتس آب عنك باعتراف التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار تطبيق واتس آب الجدل مؤخرًا بسياسته الجديدة الإجبارية على المستخدمين، حيث أعلن "واتساب" منع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة على شروطه الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارًا من الثامن من فبراير المقبل، وهو الأمر الذى أثار مخاوف العديد من المستخدمين من تعريض خصوصيتهم للخطر، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للبيانات التى يجمعها واتس آب بحسب الصفحة الرسمية لدعم التطبيق كما يلى:

-معلومات حسابك

حيث يجبر المستخدمون على تقديم رقم هاتفه المحمول والمعلومات الأساسية (بما في ذلك اسم ملف شخصي من اختيارك) لإنشاء حساب واتس اب.

- رسائلك

يقول واتس آب أنه لا يحتفظ برسائل المستخدمين في سياق توفير خدماته إليهم، وبدلا من ذلك يتم تخزين الرسائل علي أجهزة المستخدمين ولا يتم تخزينها عادةً على خوادم الشركة.

- الرسائل التى تعذر تسليمها

إذا تعذر تسليم رسالة في الحال (إذا كان المستلم غير متصل بالإنترنت، مثلاً)، فإنهم يتم حفظها على خوادم الشركة لمدة 30 يومًا لمحاولة تسليمها.

- الصور والفيديوهات التى يتم مشاركتها

عندما يعيد المستخدم توجيه الوسائط داخل رسالة، فإن واتس آب يخزن هذه الوسائط على خوادمه للمساعدة في تسليمها.

-جهات التواصل الخاصة بك

ويتم تخزين أرقام الهاتف الموجودة في دفتر العناوين بشكل منتظم، بما في ذلك الأرقام الخاصة بمستخدمي خدمات واتس آب وجهات الاتصال الأخرى.

-معلومات الحالة

مثل هل المستخدم يستعمل تطبيق واتس آب الآن أم أنه غير نشط.

بيانات المعاملات والدفع

في حالة بعض الدول، فيما إذا كان المستخدمين يعتمدون على خدمة واتس آب للدفع، أو لعمليات الشراء أو المعاملات المالية الأخرى، بما في ذلك معلومات حساب الدفع والمعاملة.

وتتضمن معلومات حساب الدفع والمعاملة المعلومات اللازمة لإكمال المعاملة (على سبيل المثال، معلومات حول طريقة الدفع التي تستخدمها وكذلك تفاصيل الشحن ومبلغ المعاملة).

معلومات الاستخدام وسجلات الأداء

يجمع واتس آب معلومات عن نشاط المستخدمين على خدماته، مثل معلومات ذات صلة بالخدمة وتشخيص الأعطال والأداء، ويتضمن ذلك معلومات حول نشاط المستخدم (بما في ذلك كيفية استخدامك لخدمات واتس آب، وإعدادات الخدمات، وكيفية تفاعلك مع الآخرين عبر استخدام خدمات واتس آب (بما في ذلك موعد تفاعلك مع نشاط تجاري)، ووقت أنشطتك وتفاعلاتك ومعدل تكرارها ومدتها)، وملفات سجلات الأداء وتقارير وسجلات التشخيص والأعطال وموقع الويب والأداء.

ويتضمن ذلك أيضًا معلومات عن الوقت الذي قمت فيه بالتسجيل لاستخدام خدمات واتس آب، والخصائص التي تستخدمها مثل المراسلة أو المكالمات أو الحالة أو خصائص المجموعات (بما في ذلك اسم المجموعة، وصورة المجموعة، ووصف المجموعة)، أو عمليات الدفع، أو خصائص الأنشطة التجارية، وصورة الملف الشخصي، ومعلومات خاصية "الأخبار"، ومعلومات عن حالة اتصالك بالإنترنت، ووقت آخر استخدام خدمات واتس آب ("آخر ظهور") ووقت آخر تحديث لمعلومات خاصية "الأخبار".

- معلومات الجهاز والاتصال:

يتم جمع المعلومات الخاصة بالجهاز والاتصال عندما تقوم بتثبيت خدمات واتس آب أو الوصول إليها أو استخدامها، ويتضمن ذلك معلومات مثل طراز الجهاز ومعلومات نظام التشغيل ومستوى البطارية وقوة الإشارة وإصدار التطبيق ومعلومات المتصفح وشبكة الهاتف المحمول ومعلومات عن الاتصال (بما في ذلك رقم الهاتف، ومشغل شبكة الهاتف المحمول أو مزود خدمة الإنترنت)، واللغة والمنطقة الزمنية، وعنوان IP، ومعلومات عمليات الجهاز، والمعرفات (بما في ذلك معرفات منتجات فيسبوك الفريدة المرتبطة بنفس الجهاز أو الحساب).

- الموقع الجغرافي

حيث يتم جمع واستخدام معلومات الموقع المحدد بدقة من جهاز المستخدم بإذن منه عندما يختار استخدام الخصائص المتعلقة بالموقع، وعلى سبيل المثال، عندما تقرر مشاركة موقعك مع جهات الاتصال لديك أو عرض المواقع القريبة أو المواقع التي شاركها الآخرون معك.

- ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز):

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتشغيل خدمات واتس آب وتقديمها، بما في ذلك تقديم خدمات واتس آب التي تستند إلى الويب، كما يقول واتس آب :" ويجوز لنا أيضًا استخدام ملفات تعريف الارتباط لفهم مقالات مركز المساعدة الأكثر شيوعًا ولتقديم محتوى ملائم لك فيما يتعلق بخدمات واتس آب. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لنا استخدام ملفات تعريف الارتباط لتذكر اختياراتك مثل تفضيلات اللغة".

المعلومات التي يقدمها الآخرون عنك

يقول واتس آب أنه يتلقى معلومات عن المستخدمين من مستخدمين آخرين، فمثلاً، عندما يستخدم مستخدمون آخرون تعرفهم خدمات واتس آب، فإنه يجوز لهم تقديم رقم هاتفك واسمك ومعلومات أخرى (معلومات من دفتر عناوين هواتفهم المحمولة مثلاً) تمامًا مثلما يجوز لك تقديم معلومات عنهم.

الأنشطة التجارية على واتساب

يقول "واتس آب": "يجوز أن تقدم لنا معرفة الأنشطة التجارية التي تتفاعل معها عبر استخدام خدمات واتس آب معلومات عن تفاعلاتها معك، ومن ثم، نطلب من كل من هذه الأنشطة التجارية التصرف وفقًا للقانون المعمول به عند تقديم أي معلومات إلينا".

موفرو الخدمات التابعون لأطراف ثالثة

قال واتس آب نحن نعمل مع موفري خدمات تابعين لأطراف ثالثة وشركات فيسبوك الأخرى لمساعدتنا على تشغيل خدمات واتس آب وتوفيرها وتحسينها وفهم كيفية استخدامها وتخصيصها ودعمها وتسويقها".