شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته حول ألعاب الفيديو Jackbox الجماعية الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Jackbox Games شركة مطورة لألعاب الفيديو من شيكاغو تشتهر بألعاب الحفلات التفاعلية الملونة والساخرة، التي يمكن للاعبين التحكم فيها من هواتفهم الذكية أو التابلت أو المتصفح، وهي بمثابة استوديو صغير من شيكاغو بدأت كشركة إنتاج تلفزيوني للأطفال تسمى Learn Television في عام 1989.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه في عام 1996، تم تغيير اسم الشركة إلى Jellyvision Games، والتي طورت عدة إصدارات من لعبة اختبار الكمبيوتر "You Don't Know Jack"، والتي لا تزال متوفرة على موقعها.

وأعادت الشركة تسمية العلامة التجارية مرة أخرى باسم Jackbox Games في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، شهدت Jackbox ارتفاعًا هائلاً في شعبيتها، كما أن معظم ألعاب Jackbox سريعة في اللعب، وسهلة الفهم، وتعتمد على ذكاء وروح الدعابة للفوز.

كيف تعمل ألعاب Jackbox؟

يمكنك شراء Party Pack أو مجموعة من الألعاب لجهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم الرئيسية، وبعد ذلك، بصفتك المضيف، ستتلقى رمزًا عند بدء أي لعبة Party Pack، ويستخدم اللاعبون هذا الرمز للانضمام إلى "الغرفة" من خلال موقع Jackbox TV على الويب ولعب اللعبة.

يمكن أن تكون ألعاب Jackbox تنافسية بشدة، وتتضمن بعض الألعاب الأكثر شهرة في هذه السلسلة ما يلي:

• "Quiplash"، يتنافس اللاعبون في لعبة على غرار "Mad Libs" من خلال إكمال المطالبات.

• "Fibbage" هي لعبة يحاول فيها اللاعبون خداع أصدقائهم للاعتقاد بإجابات زائفة لأسئلة تافهة، والتي تخفيها الإجابة الحقيقية على مرأى من الجميع بين حقل ألغام من الانحرافات، وتحصل على نقاط لخداع لاعبين آخرين والحصول على الإجابة الصحيحة.

• في "Drawful"، يتم إعطاء موجهات للاعبين ومحاولة رسمها، وبعد ذلك، يتم تقديم الرسم للاعبين، الذين يحاولون بعد ذلك ابتكار عنوان مزيف، ومثل "Fibbage"، تحصل على نقاط عندما تخدع اللاعبين بإجابتك، بينما تحاول تخمين الإجابة بنفسك.

• "Tee K.O."، حيث يصمم اللاعبون قمصانًا مضحكة من رسومات وعبارات يقدمها اللاعب، ثم تواجه التصاميم في منافسة وعند الانتهاء، يمكنك طلب تصميم قميصك المفضل، كما أنشأت Jackbox Games معارك روبوتية في ألعاب أخرى.

كما شهدت ألعاب Jackbox ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها في عام 2020 لدرجة أن الشركة اضطرت إلى البحث عن خدمة استضافة جديدة لأن تدفق الزوار كان يعطل موقعها على الويب.