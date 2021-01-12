شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استحداث قائمة "إيموجى" جديدة للكمبيوتر والهاتف معبرة عن انتشار كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت شركات مواقع التواصل الاجتماعي الرموز التعبيرية "إيموجي" للتسهيل على مستخدميها إيصال أفكارهم والتعبير بشكل جيد عن الأوضاع الجديدة التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، وفى هذا الصدد، أشارت مجلة "نيووركر" الأمريكية، إلى وجود قائمة جديدة برموز تعبيرية للجائحة لتحديث لوحة مفاتيح الكمبيوتر والموبايل، حيث أن استخدام الإيموجي أسرع وأسهل فى الكتابة.

ايموجي جديد لكورونا

ايموجي جديد

وكانت شركة أبل أعلنت عن تحديث للرموز التعبيرية لوجه بكمامة طبية لديه عيون وحاجبين وخدود وردية، وتبين أن هذا الماسك يخفى خلفه وجها مبتسما، وكما يشير Emojipedia، فإن الرموز التعبيرية الجديدة هي حرفيًا "الوجه المبتسم" من أبل الموجود بين تعبيراتها من الأساس ولكن تم وضع قناع على الوجه.

رمز تعبيري اخر



رمز جديد

ووفقًا لما ذكره موقع "the verge"، فإن الغريب في ذلك أن هذا الوجه المقنع أحدث طريقة تطورت بها الرموز التعبيرية للتعبير عن المعاناة التى تعرض لها العالم عام 2020، حتى مع تأخر الرموز التعبيرية الأخرى حتى عام 2021، ولكن مع ذلك لا يخلو من الابتسامة، ولم تكن أبل هي الأولى التي تضم الوجه المقنع لبرامجها وبالتالي هاتفها الذكى.



أحد الإيموجي الجديدة



رمز تعبيري جديد

وكانت Emojipedia للخدمات الإحصائية قد حللت أكثر من 200.000 تغريدة تتعلق بمرض "كوفيد-19" كعينة خلال فترة 48 ساعة بالشهر الماضى، لتحديد الرموز التعبيرية الأكثر شيوعا واستخداما حول العالم.

وأظهرت النتائج أن الرموز التعبيرية المضحكة تصدرت المراكز الأولى، يليها الكمامات الواقية وفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الوجوه الضاحكة عادة ما تكون الأكثر شيوعاً، إلا أن التقرير يشير إلى أن استخدامها حاليا يأتى فى سياق تعليقات مازحة أو جادة تهدف لتسليط الضوء على الأخبار، التى تتعلق بجائحة كورونا.