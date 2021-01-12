شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تلغى استضافة الويب لتطبيق Parler.. وهذا سبب تفضيله على فيسبوك وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح موقع التواصل الاجتماعيParler غير متصل تمامًا نتيجة لإنهاء أمازون لخدمات استضافة الويب وفقا لما أعلنته أمازون، في رسالة إلى كبيرة مسؤولي السياسة إيمي بيكوف.

وتنص الرسالة الموجهة، أن Amazon Web Service (AWS) "لا يمكنها تقديم خدمات إلى عميل غير قادر على تحديد وإزالة المحتوى الذي يشجع أو يحرض على العنف ضد الآخرين بشكل فعال"، مضيفًا أن Parler "يشكل خطرًا حقيقيًا للغاية على السلامة العامة .

ونقل موقع Theverge لتقرير لسياسة الاستخدام المقبول لدى AWS ، بأنه لا يجوز للعملاء استخدام خدماتها "لأي استخدام غير قانوني أو ضار أو احتيالي أو مخالف أو مسيء."

وتم إطلاق Parler في عام 2018 لتقديم نفسه كملاذ لحرية التعبير وبديل لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. شهد الموقع ارتفاعًا في أعداد المستخدمين في الأشهر الأخيرة، حيث شدد تويتر وفيسبوك سياسات الاستخدام، خاصة فيما يتعلق بمعلومات الانتخابات وفيروس كورونا، واكتسبت حملة "Stop the Steal" التي تتحدى خسارة الرئيس ترامب زخمًا بين مستخدمي Parler ، كما فعلت نظريات المؤامرة الأخرى حول الانتخابات.

وكانت سياسات الإشراف الأقل صرامة من Parler جزءًا من جاذبيتها للعديد من المستخدمين، لكن الافتقار إلى الإشراف على المحتوى هو جزء كبير من سبب تعليق الشركات لخدماتها.

وقالت جوجل عندما سحبت Parler من متجر Play، إنها تطلب من منفذي التطبيقات إشراف قوي على المحتوى عند وضع أي تطبيق على جوجل بلاي في حين، أخبرت شركة آبل الشركة أن "العمليات التي وضعتها شركة بارلر لتخفيف أو منع انتشار المحتوى غير القانوني ثبت أنها غير كافية، على وجه التحديد، واصلنا العثور على تهديدات مباشرة بالعنف ودعوات للتحريض على العمل غير القانوني.

ووفقا لموقع Theverge فإنه مع إزالة التطبيق من متجر Play ، لا يزال بإمكان المستخدمين تثبيت Parler على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android عن طريق تنزيله مباشرةً من موقع Parler الإلكتروني وتحميل، الا أن مع تعطيل خدمات AWS الخاصة بها الآن، لم يعد الموقع والتطبيقات تعمل.

كتب جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة Parler - الذي عمل، وفقًا لصفحته على LinkedIn لدى AWS لمدة ثلاثة أشهر في عام 2017 - في منشور على Parler في وقت متأخر من يوم السبت الماضي أنه يعتقد أن Amazon و Google و Apple "عملوا معًا لمحاولة التأكد من عدم امتلاكهم المنافسة "، مضيفًا" لن يفوزوا! نحن الأمل الأخير للعالمين لحرية التعبير وحرية المعلومات".

وقال ماتزي في منشور منفصل إن Parler يمكن أن يكون غير متصل بالإنترنت لمدة تصل إلى أسبوع "لأننا نعيد البناء من الصفر"، وأضاف ماتزي: "يمكنك أن تتوقع استمرار الحرب على المنافسة وحرية التعبير، لكن لا تعول علينا".