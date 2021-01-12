شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: العطلات الأسبوعية سر ارتفاعات سعر بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت قفزة يوم واحد بنسبة 10% لسعر بتكوين، واحدة من عدة ارتفاعات في أسعار عطلة نهاية الأسبوع والعطلات العامة التي ساعدت العملة المشفرة على الارتفاع بمقدار الثلثين من بداية ديسمبر إلى أوائل يناير.

وأظهرت بيانات بحث CryptoCompare أن أحجام التداول عبر ستة بورصات رئيسية للعملات المشفرة كانت أعلى بنسبة 10% في عطلات نهاية الأسبوع مقارنة بأيام الأسبوع في تلك الفترة، ويمثل ذلك تحولًا كبيرًا عن الأشهر الـ11 السابقة، عندما كانت أحجام التداول في عطلة نهاية الأسبوع أقل بنسبة 13% من ساعات التداول التقليدية.

وتطرح عطلات نهاية الأسبوع تحديات جديدة للاعبين في السوق سواء الكبار والصغار الذين يواجهون مكاتب الموظفين خارج ساعات العمل التقليدية أو يخاطرون بفقدان تحركات الأسعار المربحة أو الضارة.

ويرجع النشاط المتزايد أيضا، إلى المستثمرين الأمريكيين الكبار مثل صناديق التحوط فى السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع البيتكوين، وتحديداً عند استخدامهم لخوارزميات التداول، وفقًا لمقابلات مع أكثر من ستة من الوسطاء والمتداولين فى مجال العملات المشفرة.

ويستخدم المستثمرون الخوارزميات، لشراء وبيع البيتكوين في أجزاء أصغر لن تحرك الأسعار كثيرًا. وتم استخدام هذه التقنية من قبل شركة البرمجيات الأمريكية MicroStrategy لشراء عملة بيتكوين بقيمة 425 مليون دولار، وفقًا لما ورد في مدونة Coinbase للتبادل المشفر، التي كانت مسؤولة عن تنفيذ التجارة.

وقال بلير هاليداى، رئيس بورصة نيويورك جيميني في المملكة المتحدة: "في الماضي، كان نشاط التداول يعمل على أساس شراء المتداولين لمبلغ معين في لحظة معينة، وهو أمر أكثر شيوعًا في أيام الأسبوع لكنها كانت كبيرة للغاية، لذا فإن هذه الصفقات تنزف فى عطلات نهاية الأسبوع."

ولكن هذه التقنية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار في عطلات نهاية الأسبوع، في حين يوجد عدد أقل من عملات البيتكوين في السوق بأي سعر معين، حتى لو كانت أحجام التداول لا تزال مرتفعة. ويعمل التجار اليدويون وغيرهم على الخوارزميات التي تتبع التحركات على تضخيم التقلب.

واتسعت الفروق بين أسعار الشراء والطلب في بورصات العملات الرقمية الرئيسية خلال عطلة عيد الميلاد ، مما يشير إلى ضعف السيولة ، وفقًا للباحث الأمريكي Coin Metrics.

وتعمل أسواق البيتكوين دائمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمهد الطريق لتقلبات الأسعار في ساعات غير متوقعة. ومع ذلك ، تاريخيًا، كان تجار التجزئة واليوم هم من قادوا هذه الحركات.

ولكن خلال الارتفاع الأخير لعملة البيتكوين - فقد قفز أكثر من خمسة أضعاف منذ بداية العام الماضي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 42000 دولار الأسبوع الماضي - كان كبار المستثمرين الأمريكيين أكثر أهمية في إملاء تحركات الأسعار.

ومع دخول صناديق التحوط والمزيد من مديري الاستثمار التقليديين، ازداد دور ما يسمى بتداول الخوارزمية، مما ساهم في عطلات نهاية الأسبوع لتقلب عملة البتكوين.

ويستخدم تجار Algo في أسواق العملات المشفرة تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في الأصول السائدة.

لكن هذه التكنولوجيا موجودة جنبًا إلى جنب مع التداول اليدوي، سواء من خلال الأفراد أو مكاتب التداول خارج البورصة. ومع زيادة نشاط عطلة نهاية الأسبوع الذي أثارته تلك الخورزميات، يجب على المتداولين اليدويين العمل على مدار الساعة للاستفادة من تحركات الأسعار.

وقال فرناندو مارتينيز ، رئيس الأمريكتين في شركة تداول العملات المشفرة OSL: "تبحث الصناديق باستمرار عن فرص في السوق وتسعى إلى التقلبات، والتي تحدث غالبًا خلال فترات انخفاض السيولة".

ونفذ سكوت مكيم، رئيس قسم التداول في شركة Digital Asset Management ومقرها جبل طارق، خمس صفقات بقيمة إجمالية 1.5 مليون يورو (1.8 مليون دولار) في السادس من يناير، عطلة عيد الغطاس في إسبانيا.

وكان مكيم يتلقى المكالمات ويحجز الصفقات يدويًا لعملائه وقال: "البيتكوين لا ينام أبدًا ويبدو أنني لا أفعل ذلك أبدًا".

وأضاف "نحن نتداول لأن هناك طلبًا، والأسواق تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكننا أن نكون هناك لتلبية تلك الاحتياجات عندما يرغب العملاء في التداول.

ويتعين على البعض، على سبيل المثال، التفكير في أفضل السبل لتتبع أسواق العملات الرقمية خارج ساعات العمل.

وقال جويل كروجر، الخبير الاستراتيجي في بورصة العملات الرقمية LMAX Digital: "إنه بالتأكيد شيء يجب أن يشعر به المشاركون التقليديون في السوق براحة أكبر".

وأضاف"يجب أن تكون هناك تعديلات على المكاتب حتى تتمكن من التعامل معها."

ومع ذلك، فإن حقيقة أن أسواق العملات المشفرة، على عكس الأصول التقليدية، ليس لديها فترة توقف، ويمكن أن تكون إيجابية أيضًا للمستثمرين الذين يرغبون في الاستجابة بسرعة للأحداث التي يحتمل أن تحرك الأسعار والتي تتكشف في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية.