شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تسريبات عن توفيرها بأيفون 13.. يعني إيه مستشعر ToF بكاميرا الهاتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من التكهنات بأن سلسلة iPhone 13 بأكملها ستقدم ماسح ضوئي ToF LiDAR، ووفقًا للتقارير، سيكون لدى iPhone 13 أربعة طرز مثل سلسلة iPhone 12، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذا المستشعر كما يلى:

مستشعر ToF LiDAR:

يعد ToF هو اختصار لـ Time of Flight، ومن الناحية الفنية، ييشير ToF إلى استخدام سرعة الضوء أو حتى الصوت لتحديد المسافة، حيث تقيس الوقت الذي يستغرقه الضوء لمغادرة الجهاز، والارتداد عن كائن أو طائرة، والعودة إلى الجهاز، وكل ذلك مقسومًا على اثنين يكشف المسافة من الجهاز إلى الكائن أو المستوى.

وتنشئ تطبيقات ToF "خرائط عمق" بناءً على الكشف عن الضوء، عادةً من خلال كاميرا RGB قياسية، وتتمثل الميزة التي توفرها ToF بالمقارنة مع LiDAR في أن ToF تتطلب معدات أقل تخصصًا بحيث يمكن استخدامها مع أجهزة أصغر وأقل تكلفة.

كيف تعمل ToF مع الواقع المعزز على الهاتف؟

تعد خرائط العمق وسحب النقاط رائعة، وبالنسبة لبعض الأشخاص والتطبيقات، فهي كافية، ومع ذلك، بالنسبة لمعظم تطبيقات AR ، يجب وضع هذه البيانات في سياق معين، حيث يقوم ToF بذلك من خلال العمل مع أجهزة استشعار أخرى على الجهاز المحمول، وعلى وجه التحديد، تحتاج هذه الأنظمة الأساسية إلى فهم اتجاه هاتفك وحركته.