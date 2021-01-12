شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: GameStop توقع صفقة.. وتغييرات بالإدارة للتركيز على التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة جيم ستوب المتجر الأمريكي للألعاب الفيديو والإلكترونيات الاستهلاكية، اتفاقية مع المستثمر Ryan Cohen’s RC Ventures LLC، حيث عينت مؤسس Chewy.com واثنين ممن لديهم خبرة كبيرة في التجارة الإلكترونية في مجلس إدارتها حيث تضاعف مبيعات التجزئة لألعاب الفيديو المتعثرة.

وارتفعت أسهم GameStop ، التي تمتلك RC Ventures فيها 13%، بنسبة 8% في تداول ما قبل السوق.

وحثت شركة RC Ventures في (نوفمبر) أكبر شركة لبيع ألعاب الفيديو بالتجزئة في العالم، والتي تأثرت بالتنزيلات الرقمية المتزايدة لألعاب وحدة التحكم والمنافسة الشديدة، على إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها والتركيز على المبيعات الرقمية.

وقالت الشركة إن "آلان أتال" و"جيم جروبي" سيكونان المديرين الآخرين في مجلس إدارة GameStop.