تكنولوجيا: سماعة V-Moda classic تدعم الآن ميزة إلغاء الضوضاء النشطة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت V-Moda عن إصدار جديد من سماعة M-200 خلال فعاليات CES للعام 2021، حيث تقدم الإصدار الجديد بعنوان M-200 ANC، مع سعر أعلى يصل إلى 500 دولار.

تنطلق سماعة M-200 ANC بتصميم أقرب للإصدارات المميزة بالأسلاك، حيث تأتي وسائد الأذن بتصميم سداسي، وهو تصميم إشتهرت به إصدارات الشركة من سلسلة V-Moda، كما يأتي هذا الإصدار بمحرك تشغيل 40 مم، وتتضمن السماعة مجموعة من الأزرار للتحكم في تشغيل السماعة، والإقتران مع الأجهزة، والطاقة، كما تأتي السماعة بمنفذ USB-C للشحن.

كما يتميز الإصدار الجديد من سماعة M-200 ANC بوزن أثقل عن الإصدار السابق، حيث تنطلق بوزن 320 جرام، بينما جاء الإصدار السابق بوزن 290 جرام.

أيضاً تتميز سماعة M-200 ANC بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع إختيار ضبط مستوى إلغاء الضوضاء عبر التطبيق الملحق على الهاتف.

وتقدم V-Moda في هذا الإصدار أيضاً ميزة “Voice In”، حيث تعمل الميزة على دعم خفض مستوى الضوضاء، أيضاً يمكن أن تستمر البطارية بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة، كما تتميز السماعة بتصميم من الألمنيوم.

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