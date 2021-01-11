تكنولوجيا: هاتف iQOO 7 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 888 وشاحن بقدرة 120W وسعر 586 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم رسمياً هاتف iQOO 7 برقاقة معالج Snapdragon 888، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وسعر يبدأ من 586 دولار.

ينطلق هاتف iQOO 7 بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس بسرعة 300Hz، كما تدعم الشاشة سطوع 1300 nit، ويدعم ضبط مستوى السطوع في الشاشة بعدد 4096 مستوى، كما تشغل الشاشة نسبة 91.4% من إطار الهاتف.

كما يأتي هاتف iQOO 7 بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، ويدعم نظام تبريد في غرف حرارية تعمل على تشتيت الحرارة، حيث يأتي الهاتف بترقية في نظام التبريد بكفاءة 140% مقارنة بالإصدار السابق.

أيضاً يأتي هاتف iQOO 7 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وOIS، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأحير بدقة 13 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

ويدعم هاتف iQOO 7 تقنية الشحن السريع بقدرة 120W لبطارية بقدرة 4000 mAh، حيث تدعم التقنية شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة، كما يتوافق الهاتف مع تقنية الشحن بقدرة 65W.

أيضاً يأتي إصدار iQOO 7 Pro بتصميم BMW مع الألوان المميزة للعلامة التجارية، كما ينطلق هاتف iQOO 7 بألوان الأسود، الأبيض وأيضاً الأزرق بسعر يبدأ من 586 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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