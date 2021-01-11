تكنولوجيا: Volvo تكشف عن تقنية جديدة في نظام إرساء ذاتي للسفن #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Penta التجارية التابعة لشركة Volvo عن إطلاق نظام جديد لإرساء السفن ذاتياً على رصيف الميناء، لدعم السفن في التغلب على مشكلة المد والجزر عند إرساء السفن.

يعمل نظام AD المطور من علامة Penta التجارية التابعة لشركة Volvo على معالجة المشكلات التي تواجه الكثير من السفن عند عملية الإرساء في رصيف الميناء، حيث تزداد صعبوة إرساء السفن عند ظهور تقلبات هوائية أو في المد والجزر، إلا أن التقنية الجديدة ستدعم عملية إرساء ذاتية للسفن.

ويعمل نظام Penta على تحديد موقع إرساء القارب أو السفينة بدقة أعلى، عن طريق إستخدام نظام GPS، مع مجموعة من أجهزة الإستشعار، وإمكانية إجراء تعديلات قبل تنفيذ عملية إرساء السفن.

ولقد تم عرض هذا النظام عبر شركة Penta منذ عامين تقريباً، خلال معرض فولفو للمحيطات الذي أقيم في جوتنبرج، ومن المتوقع أن تنطلق التقنية ونظام الإرساء الجديد لدعم السفن بتجربة آمنة في عملية الإرساء والسير في خط مستقيم.

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