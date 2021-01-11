تكنولوجيا: LG تستعرض تصميم هاتفها المميز بشاشة قابلة للتدوير في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة LG عرض لتقنية الشركة الجديدة في نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير، والذي تستهدف من خلاله منافسة إصدارات سامسونج من الهواتف القابلة للطي.

يتجه عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير إصدارات جديدة من الهواتف القابلة للطي، بينما تتجه LG لتبني تصميم جديد في هاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير، حيث قدمت شركة LG نظرة على تصميم الهاتف خلال فعاليات معرض CES للعام 2021.

ولقد أوضح العرض الذي قدم من LG تصميم قابل للتمديد في شاشة الهاتف ليتحول إلى جهاز لوحي، إلا أن LG لم تقدم تفاصيل دقيقة حول الجهاز.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار لاحقاً بعنوان LG Rollable، حيث تستهدف به الشركة منافسة إصدارات سامسونج من الهواتف القابلة للطي.

أيضاً على عكس هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 2 الذي يتميز بشاشة خارجية كبيرة وشاشة داخلية أكبر حجماً، يأتي هاتف LG Rollable بشاشة واحدة بنفس حجم الشاشة الأصلية للهواتف الذكية، بينما تتسع الشاشة لتصل إلى حجم جهاز لوحي صغير الحجم.

ومن المقرر أن يدعم تصميم الشاشة القابلة للتدوير مشكلة تجعد الشاشة التي واجهت الشركات المصنعة للهاتف في الإصدارات المميزة بتصميم قابل للطي.

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