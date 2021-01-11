تكنولوجيا: الكشف عن روبوت جديد من سامسونج للأعمال المنزلية في معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت العملاق الكوري أحدث تقنية مطورة في روبوت Bot Handy الذي ينطلق بمميزات تدعم المستخدم في الأعمال المنزلية مع كاميرات مدمجة.

كشفت سامسونج في فعاليات معرض CES هذا العام عن روبوت Bot Handy الجديد، الذي ينطلق بميزة دعم المستخدم في الأعمال المنزلية، حيث يمكن لذراع الروبوت أن يدعم تحميل الأطباق في غسالة الأطباق المخصصة، وتحضير طاولة الطعام.

يتميز روبوت Bot Handy بذراع قابل للتمديد لدعم المستخدم في إنجاز الأعمال المنزلية، كما يضم الروبوت كاميرات مثبتة على الرأس، والأذرع، ويأتي الروبوت بتقنية الذكاء الإصطناعي المطورة لدعم إدراك الأشياء، وأحجامها وأيضاً أوزان الأشياء.

كما يمكن للروبوت Bot Handy أن يدعم إدراك تركيب المواد لتحديد القوة المطلوبة لتحريك الأشياء، لذا يأتي لدعم المستخدم بكفاءة وآداء أفضل.

ولقد قدمت سامسونج عرض حي لكفاءة الروبوت في دعم المستخدم خلال الإعلان الرسمي، حيث يمكن للروبوت أن يدعم المستخدم في إنجاز العديد من المهام.

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