تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن جيل جديد من أجهزة البيت الذكي في فعاليات #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم خلال فعاليات معرض CES للعام 2021 عن جيل جديد من أجهزة البيت الذكي التي تشمل ثلاجات ومكانس روبوتية ذكية وبترقية جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي.

جيل جديد من أجهزة البيت الذكي كُشف عنه من العملاق الكوري سامسونج، حيث تنطلق الثلاجة الذكية اليوم من سامسونج Family Hub بمجموعة من الإختيارات المختلفة لتخزين الأطعمة، مع تصميم أنيق يدعم المستخدم بميزة النظرة السريعة داخل الثلاجة الذكية عن طريق الكاميرة.

أيضاً يمكن التحكم في الثلاجة الذكية عن طريق الشاشة المميزة بخاصية اللمس، كما أضافت سامسونج في هذا الإصدار مجموعة من التعديلات الجديدة لواجهة الثلاجة الذكية.

كما يأتي التطبيق في ثلاجة Family Hub الذكية الآن بتجربة أكثر تنسيقاً، كما صنفت الشاشات الرئيسية بشكل محدد أكثر لتقدم تفاصيل عن الأطعمة، أو عرض الوسائط وغيرها من الشاشات.

أيضاً تدعم سامسونج أخصائي الأغذية والمبتدئين في المطبخ بمجموعة من الأدوات الجديدة، كما يمكن للمستخدم أن يضع تخطيط للوجبات العائلية على مدار الأسبوع ليتم عرضها لجميع أفراد الأسره بوضوح، كما تدعم تسجيل الطلبات بشكل تلقائي، وتضم الثلاجة مكبر بقوة 25W.

أيضاً كشفت سامسونج عن مكنسة JetBot 90 AI+ الروبوتية الذكية التي تضم LiDAR مع عدد من الكاميرات تدعمها خوارزمية إنتل للتعرف على الأشياء، حيث يمكن لمكنسة JetBot أن تدرك أصغر وأدق الأشياء التي تصل إلى حجم 5 نانومتر، ومن ثم تتخذ القرار التعامل مع الأشياء بعد التعرف عليها.

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