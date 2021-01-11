تكنولوجيا: ZTE تكشف عن سماعة LiveBuds اللاسلكية بسعر 40 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ZTE خلال فعاليات معرض CES للعام 2021 سماعة LiveBuds اللاسلكية التي تحاكي تصميم سماعة 1More اللاسلكية، وتنطلق بسعر 40 دولار.

تقدم سماعة LiveBuds اللاسلكية مع هاتف الشركة ZTE Axon 20، حيث تتميز السماعة بدعم تقنية البلوتوث 5.0، وSBC و AAC لتجربة صوتية مميزة وبأعلى جودة، كما تأتي بملامح تصميم سماعة 1More PistonBuds مع ساق أطول.

كما تنطلق سماعة ZTE LiveBuds بميزة دعم معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار، وتتوافق في العمل مع منصتي الأندوريد وiOS، أيضاً تدعم التحكم عن طريق اللمس، كما تأتي بنفس الوزن وعمر البطارية الذي تميزت به سماعة 1More PistonBuds اللاسلكية.

وتدعم سماعة ZTE LiveBuds عمر شحن يصل إلى 4 ساعات للسماعة فقط، أو 20 ساعة مع الحافظة، كما يصل وزن كل جهة من السماعات إلى 4 جرام.

وتدعم سماعة ZTE خفض الضوضاء المحيطة، لنقل صوتيات بوضوح أعلى، وتنطلق سماعة ZTE اللاسلكية الجديدة ZTE LiveBuds بسعر 40 دولار.

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