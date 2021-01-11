تكنولوجيا: LG تكشف عن شاشة 27GP950 UltraGear المخصصة للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة LG عن شاشة 27GP950 UltraGear المخصصة للألعاب خلال فعاليات CES للعام 2021، حيث تدعم معدل تحديث 160Hz، كما تتميز بدقة 4K وحجم 27 إنش.

انطلقت أحدث الشاشات المخصصة للألعاب من شركة LG بعنوان 27GP950 UltraGear، حيث تتميز الشاشة بحجم 27 إنش في شاشة Nano IPS بمعدل تحديث 160Hz، ودقة 4K، كما تضم HDMI 2.1.

كما تدعم شاشة LG 27GP950 UltraGear إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، كما يمكن لمعايير HDMI 2.1 في الشاشة أن تتوافق مع الجيل الجديد من أجهزة الألعاب PS5، و Xbox Series X، وأيضاً Xbox Series S.

أيضاً تدعم الشاشة تشغيل الجيل الجديد من محتوى الألعاب المميز بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz، أيضاً مع كرت شاشة GeForce RTX 3090 أو Radeon RX 6900 XT في أجهزة الحاسب، يمكن للشاشة أن تدعم حتى معدل 160Hz بدقة 4K.

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