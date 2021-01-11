تكنولوجيا: HyperX تكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من الأجهزة الطرفية المخصصة للألعاب #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HyperX النقاب عن مجموعة جديدة من الأجهزة الطرفية المخصصة للألعاب، حيث قدمت لوحة المفاتيح الميكانيكية HyperX Alloy Origins 60، وقاعدة الشحن HyperX ChargePlay Duo لدعم شحن وحدة التحكم في الألعاب الخاصة بجهاز Xbox.

أيضاً قدمت الشركة فارة HyperX Pulsefire Haste المخصصة للألعاب، مع سماعات Cloud II، وCloud Revolver 7.1 بلس المخصصة للألعاب حيث تنطلق هذه الإصدارات في الأسواق العالمية بعد أن توفرت حصرياً في سوق الولايات المتحدة.

وتتميز لوحة مفاتيح HyperX Alloy Origins 60 الميكانيكية بتصيم صغير الحجم مع غياب أزرار low-travel، كما تتضمن إضاءة LED ملونة، وتدعم الإتصال بتطبيق HyperX NGenuity لتخصيص الإضاءة وملفات التعريف، ومن المقرر أن تتوفر لوحة المفاتيح بدءاً من 22 من فبراير بسعر 100 دولار تقريباً في سوق الولايات المتحدة عبر متجر HyperX.

وتأتي قاعدة الشحن HyperX ChargePlay Duo لتقدم للمستخدمين أسلوب جديد لشحن اثنان من ذراع التحكم في الألعاب لأجهزة الألعاب Xbox One، و Xbox Series X، و Xbox Series S، وتضم قاعدة الشحن بطارية بقدرة 1400 mAh، على أن تتوفر في سوق الولايات المتحدة بسعر 40 دولار في فبراير.

أيضاً تنطلق فارة HyperX Pulsefire Haste المخصصة للألعاب بسعر 50 دولار، حيث يتميز بتصميم مريح ومقاوم للأتربة، ويدعم تطبيق HyperX NGenuity لتخصيص DPI وإضاءة RGB LED.

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