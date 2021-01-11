تكنولوجيا: مجموعة Moto G تركز على البطاريات القوية والشاشات الكبيرة والأسعار المعقولة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق مجموعة الهواتف الذكية Moto G لهذا العام، والتي تضم Moto G Power و Moto G Stylus و Moto G Play. وتعتبر هذه الهواتف ضمن الفئة المتوسطة وهي تعد بأسعار معقولة وبطاريات طويلة المدى.

هناك أيضًا عضو جديد ضمن عائلة Motorola One يُدعى Motorola One 5G Ace، والذي يبلغ سعره 399 دولارًا، ويعتبر أيضًا أرخص هاتف يدعم شبكة الجيل الخامس من موتورولا حتى الآن.

سيعمل Moto G Play بواسطة معالج Snapdragon 460، في حين سيعمل Moto G Power بمعالج Snapdragon 662، وMoto G Stylus بمعالج Snapdragon 678. أما عن Motorola One 5G Ace فسيتم تشغيله بمعالج Snapdragon 750G 5G الداعم لشبكة الجيل الخامس.

سيكلف Moto G Play الجديد 169.99 دولار، في حين سيأتي Moto G Power بسعر 199.99 دولار (لنسخة 3 جيجابايت/32 جيجابايت) أو 249.99 دولار (لنسخة 4 جيجابايت/64 جيجابايت). أما عن Moto G Stylus، فستبلغ تكلفته 299.99 دولار.

ستتوفر الهواتف الأربعة الجديدة في 14 يناير، وقد تم فتح باب الطلبات المسبقة بدءًا من اليوم.

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