تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن أصغر أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED وحجم 42 إنش #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG رسمياً عن أجهزة التلفاز المقدمة من الشركة بشاشة OLED خلال فعاليات CES للعام 2021، والتي تنطلق للأسواق هذا العام.

تستعد شركة LG لدفع جيل جديد من أجهزة التلفاز المميزة بشاشة OLED، والتي تتضمن شاشة بحجم 42 إنش التي تعد أصغر أجهزة OLED المقدمة من LG Display حتى الآن.

كما تقدم LG Display شاشة مميزة بحجم 83 إنش، وتشير التوقعات إلى أن أجهزة التلفاز المميزة بشاشات OLED ستتوفر هذا العام بحجم 42 و 48 و 55 و 65 و 77 و 83 و 88 إنش.

أيضاً أكدت LG Display على بدء شحن الجيل الثاني من الشاشات المميزة بحجم 77 إنش، والتي تتميز بكفاءة وسطوع أعلى بنسبة 20%.

يذكر أن LG Display قدمت بالفعل بعض اللمحات عن تقنية الشركة الجديدة خلال فعاليات معرض CES 2021 الإفتراضي، حيث كشفت عن نموذج من السرير الذكي بلوحة OLED شفافة ترتفع عن القدم، مع لوحات مرنة بحجم 84 إنش والتي تدعم التحول من شاشة بتصميم مسطح إلى شاشة ألعاب منحنية.

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