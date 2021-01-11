تكنولوجيا: الكشف عن سوارة اللياقة البدنية OnePlus Band رسميًا #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضمت شركة OnePlus إلى عالم الأجهزة القابلة للارتداء مع سوارة OnePlus Band؛ وهي سوارة ذكية بسعر معقول مزودة بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب و مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2 وشاشة ملونة وعمر بطارية طويل والكثير من الأوضاع الرياضية.

تنطلق سوارة OnePlus Band بشاشة AMOLED بحجم 1.1 بوصة تدعم عناصر تحكم باللمس، دون أزرار فعلية على الجهاز. وتتميز الشاشة بدقة 126 × 294 بيكسل وهي تضم أيضًا العديد من خيارات التخصيص، حيث أن هناك 37 وجهًا مختلفًا للساعة (خمسة منها مخزنة على الجهاز)، ويمكن تعديل بعضها.

أما عن الجهاز نفسه، فهو خفيف للغاية إذ يبلغ وزنه 10.3 جرام و 12.3 جرام لسوارة المعصم، مما يجعل الوزن الإجمالي 22.6 جرام فقط. يتوفر الشريط بثلاثة ألوان؛ الأسود والأزرق والرمادي/البرتقالي.

تحتوي السوارة على 12 وضع تمرين مختلف وخيار تدريب مجاني للأنشطة الرياضية. كما أن السوارة تدعم مقاومة الماء عند 5ATM ومعايير IP68 واتصال Bluetooth 5.0 للاتصال بأي هاتف يعمل بنظام Android (إصدار Marshmallow وما فوق).

ستتمكن من شحن السوارة عبر شاحن مرفق. وبالرغم من أن OnePlus لم تكشف عن سعة بطارية السوار بالضبط، إلا أنها قالت أن السوارة تتميز بعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً.

كما تدعم سوارة OnePlus Band الذكية ميزة قياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) عبر مستشعر الأشعة تحت الحمراء، وأيضًا جهاز تتبع معدل ضربات القلب، وكذلك تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

يمكن تعديل كل هذه البيانات وتتبعها عبر تطبيق OnePlus Health الجديد المتوفر على متجر تطبيقات Google Play.ومن المقرر أن تنطلق سوارة OnePlus Band بسعر 35 دولار أو27 يورو. في حين ستكلف الأشرطة الإضافية (5.50 دولارأو 4.50 يورو).

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