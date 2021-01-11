تكنولوجيا: هاتف Black Shark 4 قادم بشحن سريع بقوة 120 واط #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Black Shark عبر صفحته الشخصية على موقع Weibo أن الهاتف التالي من Black Shark المخصص للألعاب سيصل قريبًا.

سيطلق على الهاتف Black Shark 4، وهو سيدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، كما كشف المسؤول التنفيذي أيضًا أن سعة البطارية ستبلغ 4500 مللي أمبير وسيتم شحنها بالكامل في أقل من 15 دقيقة.

جدير بالذكر أن هاتف Mi 10 Ultra من شاومي كان يدعم الشحن السريع بقوة 120 واط أيضًا، ولكن كان يتم شحنه بالكامل في 23 دقيقة. وهذا يعتبر أمر مثير للإعجاب بالنسبة لـ Black Shark 4 بالنظر إلى أن عملية الشحن بالكامل أصبحت أسرع، وقد يرجع الأمر إلى تقنية التبريد المحسنة المرفقة بالهاتف.

على أي حال، لا زلنا في انتظار الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف.

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