تكنولوجيا: Wondercise تضيف مستشعرات للذراع والساقين لتتبع شكل التمرين بشكل أفضل #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ظهور Apple Fitness+ في أواخر العام الماضي، كانت Wondercise واحدة من إحدى الشركات العديدة التي تقدم دروسًا في اللياقة البدنية من المنزل. ومع ذلك، فإن ميزة الشركة هي نظام Live Motion Matching الذي يعمل على الأجهزة القابلة للارتداء مثل Apple Watch و Garmin لتتبع النموذج الخاص بك أثناء التمرين.

وخلال مؤتمر CES2021، أعلنت Wondercise أن نظامها سيتوسع ليشمل أشرطة ذات مستشعرات IMU جديدة، مما سيزيد من دقة تتبع حركاتك.

هذه الأشرطة الجديدة يمكن استخدامها مع سوار اللياقة البدنية الخاص بالشركة أو مع الأجهزة القابلة للارتداء التابعة للجهات الخارجية والتي تدعم الخدمة، بما في ذلك Apple Watch.

تقوم هذه المستشعرات بمراقبة تحركاتك في الوقت الفعلي، فستتمكن من رؤية تنبيهات حول فيديو التمرين الذي تشاهده عندما يتماشى نموذجك مع المدرب، وهذا يمنحك فرصة لتصحيح وضعك كلما تعثرت.

ووفقًا للمدير التنفيذي، هناك مزيج من ستة أجهزة استشعار مختلفة في الأشرطة الجديدة تسمح لها بتتبع معدل ضربات القلب وحركات المستخدم، ثم تتم مقارنة هذه الحركات مع تلك الخاصة بالمدرب الذي يظهر على الشاشة خلال دورة التدريب.

كان نظام مطابقة الحركة مسبقًا مقصورًا على حركات المعصم أو الذراع من جانب واحد، لكن الأشرطة ستسمح لك بتتبع تمارين الساق ومراقبة إجراءات الذراع المعقدة بشكل أكثر دقة. وهذا يذكرنا بأجهزة استشعار التتبع التي قدمتها Moov، على الرغم من أن تطبيق الشركة يركز بشكل أكبر على التدريب بدلاً من إتقان الشكل.

حاليًا، تركز مقاطع الفيديو والدورات التدريبية الخاصة بـ Wondercise على اليوغا، وتاي تشي، والتمارين عالية الكثافة، والتدريب على رفع الأثقال والتمارين المماثلة. ولكن تخطط الشركة لإضافة المزيد من التمرينات بمرور الوقت.

لم تصدر Wondercise أي معلومات عن أسعار أو موعد توافر أجهزة الاستشعار الجديدة هذه حتى الآن، ولكننا نعلم أنها ستكون متاحة في في الربع الأول من عام 2021.

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