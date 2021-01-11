تحديث «واتساب» يثير أزمة في العالم.. تغريدة إيلون ماسك تقلب الموازين.. ونزوح جماعي إلى تطبيق «سيجنال»

الشارقة - اميمة ياسر -

في تحديث جديد، أعلن "واتساب" تحديث الشروط المتعلقة بسياسة الخصوصية التي تنظم عمل التطبيق، حيث يتعين على المستخدمين الذين يرغبون في الاستمرار باستخدام التطبيق الموافقة عليها.

وتسمح السياسة الجديدة لـ "واتساب" بمشاركة بعض بيانات مستخدميه مع "فيس بوك" المالكة للتطبيق وتخصيص مساحة للتفاعل مع الإعلانات.

وسيكون أمام المستخدمين حتى 8 فبراير المقبل لقراءة البنود الجديدة والموافقة عليها، وإذا لم يقبل المستخدمون شروط الخصوصية الجديدة التي تظهر على شاشاتهم، فسيُحذف حساب واتساب الخاص بهم اعتبارا من ذلك التاريخ.

وقوبلت هذه السياسة بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم معلقون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم، كما اشتكى بعض مستخدمي التطبيق من تفعيل شروط الاستخدام الجديدة من دون الاطلاع على تفاصيلها.

تغريدة تقلب الموازين

من جانبه، انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ عملاق صناعة السيارات الكهربائية وشركة ”سبيس إكس“ لصناعات الفضاء، مشاركة بيانات المستخدمين على تطبيق "واتساب" على "فيس بوك".

ونشر ماسك تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، اعتبرها الكثيرين بأنها التغريدة الأكثر تأثيرا على مستقبل تطبيقات المحادثة خلال الفترة المقبلة، حيث قال "استخدم سيجنال".

كما دعا جاك دورسي مؤسس تويتر لاستخدام تطبيق سيجنال بدلاً من واتساب بسبب اختراق خصوصية المستخدمين.

ماهو تطبيق "سيجنال"؟

و"سيجنال" هو تطبيق محادثة آخر، لكنه أكثر أمناً من تطبيق "واتساب" الذي يواجه انتقادات واسعة حالياً بسبب سياسة الخصوصية المثيرة للجدل.

وارتفعت شعبية "سيجنال" بشكل أكبر يوم الخميس الماضي بعد تغريدة ماسك، حيث شهد قفزة كبيرة في عمليات الاشتراك الجديدة.

ويدعم تطبيق "سيجنال" ميزة التشفير، ويعمل على جميع أنظمة التشغيل الاكثر انتشارا فهو متاح لأنظمة أندرويد وiOS ووويندوز وmacOS وlinux، ويوفر المكالمات الصوتية والمرئية، مثله مثل واتساب.

ويعتبر تطبيق "سيجنال" البديل الأفضل لتطبيق واتساب لأنه التطبيق الأكثر أمانًا بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى، حيث إنه تطبيق مفتوح المصدر، ويحظى بدعم منظمة البرمجيات (Open Whisper Systems) وهي مؤسسة غير ربحية.

ويدعم التطبيق ميزة التشفير من طرف إلى طرف لتأمين محادثاتك، بحيث لا يمكن لأي شخص حتى الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك.

مبدأ أساسي للتطبيق هو الحفاظ على الخصوصية لأن كل البيانات الشخصية التي يصل إليها هي رقم هاتفك، ولا يحاول ربطه بهويتك.

ويتيح لك تطبيق "سيجنال" تخزين نسخة احتياطية من رسائلك وجميع ملفاتك على جهازك في مجلد وليس في خدمة التخزين السحابي أو في خدمة جوجل درايف مثل تطبيق واتساب.

في النسخ الاحتياطي يتم تشفير بياناتك برمز مكون من 30 رقمًا، ولاستعادة النسخة الاحتياطية يجب وضع هذا الرمز كاملاً.

وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي للتطبيق المجاني على موقع "تويتر"، فإن "سيجنال" يتربع حالياً على رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في الهند وألمانيا وفرنسا وأيضاً في هونج كونج.