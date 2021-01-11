شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جديد.. ظهور روابط مجموعات واتس آب الخاصة عبر محرك بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت من جديد روابط مجموعات واتس آب الخاصة عند البحث عبر جوجل، وهو ما يعني أنه يمكن لأى شخص اكتشاف مجموعة واتس اب خاصة، والانضمام إليها بعد البحث عبر جوجل، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن الأمر لأول مرة في عام 2019، قبل أن تقوم الشركة بإصلاحه العام الماضى بعدما أصبحت مشكلة عامة، كما ظهرت في ذلك الوقت مشكلة أخرى تتعلق بظهور حسابات المستخدمين من خلال نتائج البحث، إلا أن الشركة قامت بإصلاحها مرة أخرى.

ونتيجة لهذه المشكلة الجديدة، فيمكن أن تظهر أرقام هواتف الأشخاص وصور ملفاتهم الشخصية من خلال بحث بسيط على جوجل، ومن خلال السماح بفهرسة دعوات الدردشة الجماعية، يوفر واتس اب العديد من المجموعات الخاصة عبر الويب حيث يمكن لأى شخص الوصول إلى روابطها باستخدام عملية بحث بسيطة عبر جوجل.

فيما يمكن لأي شخص يعثر على هذه الروابط، الإنضمام إلى المجموعات، كما يمكنه رؤية المشاركين وأرقام هواتفهم مع المشاركات التي يتم نشرها داخل هذه المجموعات.

وقد أبلغ الباحث المستقل في مجال الأمن السيبراني Rajshekhar Rajaharia عن فهرسة دعوات الدردشة الجماعية في واتس اب عبر جوجل، فيما يبدو أن الفهرسة قد بدأت مرة أخرى حديثًا، وكان هناك أكثر من 1500 رابط دعوة جماعية متاحة في نتائج البحث حتى الآن، بينما تؤدي بعض الروابط التي تمت فهرستها جوجل إلى مجموعات واتس اب لمشاركة المواد الإباحية، وفي حالات قليلة أخرى، كانت هناك روابط لمجموعات واتساب مخصصة لمجتمع أو اهتمام معين.

وقالت المتحدثة باسم واتس آب أليسون بوني: "مثل كل المحتوى المشترك في القنوات العامة القابلة للبحث، يمكن لمستخدمي واتس آب الآخرين العثور على روابط الدعوة التي يتم نشرها بشكل عام على الإنترنت" وقالت بوني لموقع The Verge في وقت سابق: "الروابط التي يرغب المستخدمون في مشاركتها بشكل خاص مع أشخاص يعرفونهم ويثقون بهم يجب ألا يتم نشرها على موقع ويب يمكن الوصول إليه بشكل عام".