شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق معرض CES.. وهذه أهم التقنيات المعروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقلت سي إن إن بالعربية، أهم توقعات المعرض الذي يستمر حتى 14 من يناير الجاري.

ويتاح المعرض عبر الإنترنت فقط لأول مرة في تاريخ المعرض الممتد على مدى 54 عاماً بسبب جائحة كوفيد 19.

وقالت جمعية الإلكترونيات الاستهلاكية، وهي المنظمة غير الربحية التي تنظم الحدث الذي يستمر 4 أيام، إن 1800 عارض من جميع أنحاء العالم يملؤون "موقعها الرقمي" هذا العام - وهو رقم أقل بكثير من الـ4 آلاف عارض الذي حضر المعرض العام الماضي.

وتسمح هذه الخطوة لشركات التكنولوجيا من البلدان التي لم تحضر من قبل بالمشاركة في المعرض عبر الإنترنت، ولكنها قد تجعل من الصعب أيضاً على الشركات الصغيرة أن يتم ملاحظتها دون تواجدها فعلياً على الأرض.

ويتمكن الحاضرون المسجلون من بث وإعادة مشاهدة الخطابات الرئيسية من شركات مثل فيرايزون وجينيرال موتورز، فضلاً عن الاستماع إلى الجلسات الفرعية والبحث من خلال سجل العارضين لمشاهدة عروض المنتجات الجديدة.





5G

من المتوقع أن تهيمن شبكات الجيل الخامس على المناقشات في CES 2021 مثلما فعلت العام الماضي. يشير موقع CES إلى أن حوالي 20 جلسة ستتعمق في كيفية إعادة اختراع 5G للصناعات المختلفة، من السيارات والمدن الذكية إلى الرعاية الصحية والزراعة. كما قد تظهر أيضاً أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة بشبكة 5G.

التكنولوجيا الصحية

لطالما كانت الأدوات الصحية ومعدات اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء شائعة في CES، ولكن ستتضاعف هذه الفئة هذا العام، بسبب زيادة الطلب عليها إثر الوباء والتحرك التدريجي للصناعة في هذا الاتجاه.

التحول الرقمي

سيكون الانتقال إلى الإنترنت الذي شهدناه العام الماضي نقطة نقاش رئيسية في CES، من الصحة عن بُعد إلى العمل من المنزل، والتعلم عن بُعد، والبث المباشر، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في دعم هذه التغييرات بشكل أفضل.

المنزل الذكي

مع بقاء ملايين الأشخاص في منازلهم، تأمل الشركات في إضافة المزيد من الأجهزة والأنظمة الذكية إلى غرف المعيشة والمطابخ والأماكن الأخرى. بخلاف منتجات مثل الثلاجات والغسالات الذكية، قد تصبح الأجهزة مثل المكانس الكهربائية الروبوتية وفلاتر الهواء أكثر ذكاء من خلال التكامل الصوتي.

هاتف سامسونج جالاكسي S21

لن يكون حدث إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي S21 رسمياً جزءا من CES، لكن الشركة ستستخدم اليوم الأخير من المؤتمر للكشف عن 3 هواتف ذكية جديدة.