حاسوب ثوري من HP.. يجمع كل مزايا الأجهزة الذكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

معركة شرسة تخوضها شركات تصنيع الحواسيب المحمولة ، الأمر الذي يدفعها لابتكار ميزات جديدة في صناعاتها لضمان الإقبال عليها من طرف المستفيدين.

وكشفت شركة ”إتش بي“ (HP) التقنية عن جهازها الحاسوبي المحمول المتحول الجديد ”إيليت فوليو“ (Elite Folio)، والذي قالت إنه يقدم كل ما يحبه الإنسان في الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية في جهاز واحد.

ويأتي الحاسب الجديد (Elite Folio) من ”إتش بي“ مع جلد نباتي، واستفادت الشركة من بعض الارتفاع الإضافي في الشاشة من أجل تضمين القلم فوق لوحة المفاتيح.

ويقدم الحاسب المتحول قدرة وقوة هائلة في مشاهدة الفيديو، حيث يتكيف الجهاز بصفته حاسبا قابلا للتحويل مع الطريقة التي ينتقل بها الأشخاص بين العمل والحياة باستخدام منصات حوسبة Snapdragon من كوالكوم لتقديم اتصال 5G اختياري، وما يصل إلى 24.5 ساعة من تشغيل الفيديو.

وتتميز الشاشة بقياس 13.5 إنش بلوحة الخصوصية الاختيارية HP Sure View Reflect، مع كاميرا الويب العالية الدقة التي تأتي مع غالق الخصوصية المدمج لتحسين الأمان.

ويأتي الجهاز مع كاميرا الويب بمجال رؤية 76 درجة، مع ميكروفون مزدوج، ومكبرات صوت عالية الدقة مع صوت من Bang & Olufsen.

ويتكيف الحاسب مع أي بيئة للعمل من خلال تصميمه الخالي من المروحة ولوحة المفاتيح الهادئة، ويشتمل الجهاز أيضا على قلم HP Elite Slim Active مع قاعدة الشحن والتخزين المدمجة للوصول السريع.

ويضم الجهاز شاشة بقياس 13.5 إنش، وبدقة 1920×1280 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2، مما يشكل ترقية بالمقارنة مع شاشة Specter Folio التي تميزت بنسبة العرض إلى الارتفاع 16:9.

ويعمل الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx Gen 2 الجديد من كوالكوم، وهناك أيضا اتصال LTE و 5G من خلال مودم Snapdragon X20 و Snapdragon X55.

ويوجد منفذان USB-C 3.2 ومنفذ لسماعة الرأس، وتدعي إتش بي أن عمر البطارية يصل إلى 24.5 ساعة عند مشاهدة ملفات الفيديو المخزنة محليا، ومن المتوقع أن يتوفر جهاز HP Elite Folio في شهر فبراير.