نظارات الواقع المعزز من لينوفو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - على غرار نظارات الواقع المعزز ThinkReality A6 التي عرضتها لينوفو في عام 2019، قدمت شركة لينوفو نظارات الواقع المعزز الذكية ThinkReality A3 في CES 2021،فإن ThinkReality A3 تركز على تقديم الحلول الرقمية الحديثة للمؤسسات.

وبالمقارنة مع الإصدار السابق، يبدو أن ThinkReality A3 الجديدة أصغر حجمًا وأقل وزنًا، وتقول لينوفو: إن هذه النظارات الذكية مناسبة للاستخدام مثل النظارات الشمسية، ويمكن أيضًا تقويتها باستخدام خيارات الإطار الصناعي المحسن لاستخدام أكثر أمانًا واستمرارية.

ويتم تشغيل ThinkReality A3 بواسطة منصة Snapdragon XR1، وتتميز بشاشات عرض مجسمة بدقة 1080 بكسل تتيح للمستخدمين رؤية ما يصل إلى 5 شاشات افتراضية.

وهناك كاميرا بدقة 8 ميجابكسل RGB توفر فيديو بدقة 1080 بكسل لحالات استخدام الخبراء عن بُعد، وتوفر الكاميرا المزدوجة إمكانية تتبع نطاق الغرفة.

ويمكن ربط النظارات الذكية بجهاز حاسب أو هواتف موتورولا الذكية المحددة عبر كابل USB-C حسب حالة الاستخدام.

وقال (جون بيرشك) Jon Pershke، نائب رئيس شركة لينوفو للاستراتيجيات والأعمال الناشئة ومجموعة الأجهزة الذكية: ThinkReality A3 هي حل من الجيل التالي للواقع المعزز، إذ إنها خفيفة الوزن وقوية ومتعدد الاستخدامات.

وأضاف: تعد النظارات الذكية جزءًا من الحل الرقمي المتكامل الشامل من لينوفو الذي يتضمن جهاز الواقع المعزز المتقدم، وبرنامج ThinkReality، وهواتف موتورولا المحمولة، وسواء كان العمل في المساحات الافتراضية أو دعم المساعدة عن بُعد، فإن ThinkReality A3 تعزز قدرات العمال على القيام بالمزيد أينما كانوا.

وتقدم الشركة ThinkReality A3 في إصدار الحاسب الشخصي القياسي للشاشات الافتراضية حيث يمكن توصيلها بجهاز حاسب محمول أو محطة عمل متنقلة لتمكين المستخدمين من وضع شاشات افتراضية متعددة وكبيرة في مجال رؤيتهم.

وتدعم النظارات أيضًا أدوات وتطبيقات برامج ويندوز، وتتطلع لينوفو من خلال هذه النظارات إلى زيادة قيمة أجهزة الحاسب، وإيجاد المزيد من الإنتاجية والخصوصية والتجارب الغامرة للصناعات، مثل: المالية والهندسة المعمارية، وكذلك لأي عامل بعيد ومتنقل حيث تكون المساحة والخصوصية محدودة.

وأعلنت لينوفو أيضًا عن إصدار صناعي من ThinkReality A3 مصمم لتحسين عملية اتخاذ القرار في البيئات المعقدة.

ويمكن للمرء أن يربط هذا الإصدار بهواتف موتورولا الذكية المحددة للقيام بالمهام المدعومة بالواقع المعزز في بيئات العمل المعقدة دون استخدام اليدين.

ويمكن استخدامها في سيناريوهات تتراوح من أرضيات المصنع والمختبرات إلى مساحات البيع بالتجزئة والضيافة المزدحمة.

وبدعم من منصة برامج ThinkReality، يمكن للعملاء إنشاء ونشر وإدارة تطبيقات ومحتوى الواقع المختلط على نطاق عالمي، بدعم عالمي.

وتقدم لينوفو أيضًا تطبيقات جاهزة معتمدة على منصة ThinkReality التي تدعم المساعدة عن بُعد، وسير العمل الإرشادي، والتصوير الثلاثي الأبعاد.

وتتوفر نظارات الواقع المعزز الذكية ThinkReality A3 من لينوفو في أسواق مختارة حول العالم بدءًا من منتصف عام 2021، وهي مخصصة لعملاء المؤسسات وليس مستخدمي التجزئة.