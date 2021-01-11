تصميم غريب لتلفاز “OLED” المستقبلي.. مخفي في السرير

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة ”إل جي“ في معرض (CES 2021) التقني العالمي، عن تصورها للتلفاز المستقبلي الذي تعمل عليه، ما يعكس اتجاهها المتمثل في إعادة تصور مستقبل الشاشات، من خلال تلفاز شفاف جديد من نوع OLED بقياس 55 ”إنش“ يتيح لك الرؤية من خلاله حتى عند تشغيله وعرض صورة.

وتتصور الشركة التلفاز الشفاف موجودًا عند حافة السرير، حيث يمكن أن يرتفع جزئيًا أو كليًا لعرض المعلومات أو مقاطع الفيديو، مع الاحتفاظ بمنظر الجانب الآخر من الشاشة.

وتحتوي اللوحة كما تم تصميمها الآن، على مكبرات صوت مدمجة، وذلك بالرغم من عدم وضوح ميزات الصوت التي تدعمها بدقة.

وتقول ”LG Display“، إن التلفاز الشفاف يحقق شفافية بنسبة 40%، وهو تحسّن واضح، مقارنة بشاشات ”LCD الشفافة السابقة، التي تدّعي الشركة أنها حققت شفافية بنسبة 10% فقط، موضحة أن تقنية ”Sound Solution“ الخاصة بها مضمنة في الإطار.

وبحسب الشركة، أنه يمكن -أيضًا- نقل مجموعة ”OLED“ الشفافة في جميع أنحاء المنزل، إذا كنت ترغب في وضعها في مكان آخر. وترى الشركة هذا بصفته جهازًا منزليًا ذكيًا، وجهازًا يمكن استخدامه يومًا ما في الأماكن العامة، كما هو الحال في المطاعم وفي وسائل النقل العام.

ويمثل التلفاز الشفاف واحدًا من العديد من النماذج الأولية التجريبية لشاشات إل جي، التي أصبح بعضها منتجات حقيقية يمكنك شراؤها.