الهواتف الرخيصة.. حيلة سامسونغ للسيطرة على الأسواق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

بعدما كشفت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ عن هاتفي Galaxy A32 5G و A52 5G، يبدو أن العملاق الكوري الجنوبي تخطط لإطلاق هاتفا ذكيا أرخص للسوق الأمريكية، وهو هاتف Galaxy A02s الذكي الذي يعمل بنظام Android 10، ومن المقرر طرحه للبيع في فبراير.

ويتميز هاتف Galaxy A02s بشاشة ضخمة مقاس 6.5 بوصة عالية الدقة + Infinity-V وبطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن سريع بقوة 15 واط.

كما يعمل هاتف Galaxy A02s بواسطة معالج Snapdragon 450 ، ويأتي مزودا بمجموعة شرائح ثمانية النواة، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 3 غيغا بايت وذاكرة تخزين 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع.

وسيحتوي الهاتف الذكي على إعداد كاميرا ثلاثية، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل محاطة بكاميرا ماكرو 2 ميغابيكسل و 2 ميغابيكسل مستشعر عمق، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وحصل هاتف Galaxy A02s من سامسونغ بالفعل على شهادات Wi-Fi و Bluetooth؛ ما يجعله جاهزا لوقت الذروة، وسوف تبلغ تكلفته نحو 149 دولارا في الولايات المتحدة.