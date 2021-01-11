OnePlus Band .. جهاز ون بلس للياقة البدنية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة ون بلس الصينية عن جهازها الأول لتعقب اللياقة البدنية المسمى OnePlus Band، الذي يضم مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم وتتبع اللياقة البدنية والنوم، مع عمر بطارية يصل إلى أسبوعين.

ويعمل الجهاز مع نظام التشغيل أندرويد عند الإطلاق، لكن ليس مع iOS، وتقول الشركة: إنه سيتم إضافة التوافق مع أجهزة آيفون لاحقًا.

ويتوفر OnePlus Band في الهند اعتبارًا من 13 يناير مقابل 2499 روبية (نحو 34 دولار أمريكي)، لكن لم يتم الإعلان عن الإصدار العالمي بعد.

ويعد OnePlus Band المجال الأحدث الذي تدخل إليه الشركة خارج مجال تصنيع الهواتف الذكية، إذ تتضمن مجالات اهتمام ون بلس أجهزة التلفاز وسماعات الرأس اللاسلكية.

ويبدو أن الجهاز القابل للارتداء مصمم بشكل أساسي للياقة البدنية، وذلك بفضل قدرته على تتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، ودعمه لما يصل إلى 13 وضعًا للتمارين الرياضية.

ومع ذلك، فإنه يتميز أيضًا بتتبع النوم ويمكن أن يكون بمثابة ملحق للهاتف مع دعم لعرض الإشعارات، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى وعناصر التحكم في مصراع الكاميرا.

ومن حيث الأجهزة، يشتمل OnePlus Band على شاشة مستطيلة من نوع OLED بقياس 1.1 إنشًا وبدقة 126×294 بكسل مع حزام من السيليكون.

ويتوفر الجهاز باللون الأسود والأزرق والرمادي، وحصل على تصنيف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

كما أنه مصنف وفقًا لمعيار 5ATM، مما يعني أنه مقاوم للماء على عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق.

وتوجد داخل الجهاز بطارية بسعة 100 ميلي أمبير، التي تقول الشركة: إنها يجب أن توفر ما يصل إلى أسبوعين من عمر البطارية.

وتتم إدارة OnePlus Band عبر تطبيق OnePlus Health، المتوفر الآن لنظام أندرويد، الذي يمكنه تحليل البيانات الصحية واستخدامها لتحديد أهداف اللياقة الشخصية، وذلك وفقًا لتصريحات شركة ون بلس.

ومع ذلك، للحصول على التجربة الأفضل، تقول ون بلس: يجب عليك إقران OnePlus Band بهاتف OnePlus الذكي.

ومن المقرر أن يصل تطبيق OnePlus Health لنظام التشغيل iOS بعد إطلاق الجهاز القابل للارتداء.