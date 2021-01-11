شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع أسهم تويتر 8% بأول تداول عقب تعليق حساب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسهم تويتر المدرجة في ألمانيا بنسبة 8% يوم الاثنين، في أول يوم تداول بعد أن علقت بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمع الماضية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الشركة إن تعليق حساب ترامب، الذي يضم أكثر من 88 مليون متابع، كان بسبب خطر حدوث مزيد من العنف ، بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاءالماضي.

في الساعة 1011 بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6.8% إلى 47.94 دولارًا في تداول ضعيف قبل البيع.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يحظر فيها تويتر رئيسًا للدولة، مما أثار جدلاً عالميًا حول تأثير عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين على حرية التعبير والديمقراطية على نطاق أوسع.

وبالنسبة لميزانية Twitter نفسها، من المتوقع أن يكون لقرار حظر الرئيس الأمريكي تأثير سلبي معتدل.

وتحتفظ الجماعات اليمينية المتطرفة بحضور قوي عبر الإنترنت على المنصات الرقمية مثل Parler و Gab و MeWe و Zello و Telegram ويمكنها الانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي السائدة.