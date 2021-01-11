شاومي تكشف موعد إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 9T 5G

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 02:11 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة شاومي الصينية عن موعد إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 9T 5G الجديد، ولكنها لم تفصح عن أي بيانات بخصوص الأسعار في أسواق المنطقة العربية.

أعلنت شركة شاومي إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 9T 5G الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أنها اعتمدت في جهازها الجديد على معالج ميديا تيك Dimensity 800U مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x سعة 4 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وأعلنت الشركة الصينية عن طرح هواتفها الذكية الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من 25 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف شاومي Redmi Note 9T 5G الجديد على شاشة قياس 6.53 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 ضد الخدوش، ويزخر هاتف شاومي الجديد بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا ماكرو وكاميرا لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي Redmi Note 9T 5G الجديد من خلال بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 18 وات، ويدعم جهاز شاومي الجديد تقنية اتصالات المجال القريب NFC ومقبس سماعة الرأس ومستشعر بصمة الأصابع على الجانب، وعلى غرار جميع موديلات الفئة المتوسطة الأخرى لا يدعم هاتف شاومي الجديد تقنية الشحن اللاسلكي.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الشركة الصينية عن موديل 4G من هاتفها الذكي الجديد، والذي يختلف في بعض التفاصيل عن الإصدار 5G، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Redmi 9T الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 662 وذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو وكاميرا لبيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

ويأتي الهاتف الذكي شاومي Redmi 9T الجديد بشاشة قياس 6.53 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3 مع بطارية بسعة 6000 مللي أمبير ساعة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 18 وات،