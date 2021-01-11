تقنية خيالية تحوّل فيلم “حرب النجوم” إلى واقع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 02:11 مساءً - نجحت شركة ”IKIN“ الأمريكية المختصة بتحويل أفكار الخيال العلمي إلى واقع، في جلب تقنية خيالية ظهرت في فيلم حرب النجوم ”ستار وورس“، إلى حقيقة واقعية.

وذكر موقع ”Phonemantra“ للأخبار التقنية، اليوم الاثنين، أن شركة ”IKIN“ طورت تقنية التصوير المجسّم ”الهولوجرام“، باستخدام الذكاء الاصطناعي، لاستخدامها في الهواتف الذكية، حيث تحوّل المحتوى في الهاتف، إلى صور مجسمات ثلاثية الأبعاد، يمكن مشاهدتها في وضح النهار، وفي أي مكان.

وتعمل التقنية بنظامي التشغيل ”أندرويد“ و ”آي أو إس“ في الهواتف الذكية، وباستخدام عدسة بوليمر كيميائية خاصة حاصلة على براءة اختراع.

ويحاكي الابتكار تقنية خيالية تم إنشاؤها بواسطة روبوت ظهر في الفلم الأصلي لحرب النجوم الذي صدر في عام 1977، حيث كانت تسمى التقنية في الفيلم ”Holoprojector“.

وأنشأت شركة ”IKIN“ محتوى خاصاً لتقنيتها من ألعاب متطورة، وطوّرت عروضاً توضيحية للتكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يحصل مطورو تطبيقات الهاتف المحمول على ترخيص للحصول على هذه التكنولوجيا في المستقبل.

ولاستخدام التقنية، سيشتري المستهلكون ملحقاً خاصاً، مصمما مع حجم الهاتف الذكي، للعمل بحرفية كبوابة لعالم متعدد الأبعاد، حيث سيمكنهم استكشاف معرض الصور من هواتفهم الذكية، كما لو أنهم ينظرون في معرض فني.

وعند اختيار الصور المناسبة، سيتم عرضها في مجسم ثلاثي الأبعاد، حيث يمكن التحكم في خصائصه مثل ”التدوير والتكبير“.

وبالإمكان استخدام تفاعل مماثل في الألعاب، بواسطة الأصابع لتعمل كأداة تحكم.

كما يمكن استخدام التقنية في مؤتمرات الفيديو ”Video Conference“ التي تعقد عبر حواسيب متصلة، لإحداث عمق حقيقي في الاجتماعات.

وتخطط ”IKIN“ لإطلاق تقنيتها كأول ملحقات لهواتف ذكية للمستهلكين في وقت لاحق من هذا العام، حيث اعتمد منتجها اسم العلامة التجارية ”RYZ“.

كما تعمل على ضبط إخراج مجسمات الهولوغرام إلى موضع عيني ورأس المستخدم، وتطوير أجهزة قادرة على عرض صور هولوغرام أكبر.

وجمعت الشركة الأمريكية أكثر من 13 مليون دولار من الاستثمار على مشروعها، وتبحث عن شراكات استراتيجية لجمع 10 ملايين دولار أخرى على الأقل.

من ناحيته قال تايلور سكوت مؤسس ”IKIN“: ”هذا الإصدار الأول يعد شكلاً جديداً تمامًا للتكنولوجيا، حيث يعتبر نقلة نوعية ستقودنا إلى تجسيد تلك الفكرة المستقبلية من حرب النجوم، والتي حلمنا بها منذ سنوات“.

وستعرض التقنية لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ”CES 2021“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.