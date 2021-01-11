تكنولوجيا: HP تقدم جيل جديد من أجهزة الحاسب في فعاليات معرض #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف HP في فعاليات معرض CES الإفتراضي لهذا العام عن مجموعة من أجهزة الحاسب الجديدة التي تستهدف دعم المستخدمين في قطاع العمل.

تحول الكثير من المستخدمين إلى إدارة العمل أو التعلم عن بعد مع إنتشار فيروس كورونا، وشركة HP تستعد هذا العام بجيل جديد من أجهزة الحاسب والشاشات التي تأتي بتصميم ومواصفات تدعم التفاعل بآداء أفضل بين المستخدمين في العمل.

وتعد سلسلة أجهزة HP Elite Dragonfly من بين الإصدارات التي تقدم من الشركة بتصميم متحول 2 في 1، مع وزن أقل من 1 كجم، ويأتي جهاز HP Elite Dragonfly G2 بالجيل 11 من معالجات إنتل، مع دعم الإتصال بشبكات 5G أو 4G، كما يتضمن جهاز Tile للتعقب مدمج.

كما يضم جهاز HP Elite Dragonfly Max مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وكاميرة IR لمكالمات وإجتماعات الفيديو المميزة بأعلى جودة.

ويأتي جهاز HP Elite Folio بتصميم متحول 2 في 1، وقلم Elite Slim Active، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 ARM، لذا سيعمل بنظام تشغيل Windows 10 الذي يرتكز على ARM، مع عمر بطارية يصل إلى 24.5 ساعة.

أيضاً تقدم الشركة جهاز HP EliteBook 840 G8 Aero المميز بالتكلفة المنخفضة، وهو جهاز حاسب دفتري يدعم المستخدم بمعايير أفضل للحماية، مع الخصوصية، مثل HP Privacy Camera، وميزة HP Sure View Reflect التي تدعم حماية المستخدم من المتسللين.

بينما يتميز جهاز HP ENVY 14 بتصميم وتكوينات تدعم اللاعبين مع كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q، وحلول حرارية تدعم تحول الجهاز من محطة عمل إلى جهاز مميز للإبداع وإبتكار المحتوى.

HP تقدم أيضاً مجموعة من الملحقات الطرفية التي تستهدف بها دعم المستخدمين بآداء أفضل في مجال العمل، حيث تأتي فارة HP 635 اللاسلكية بميزة دعم أجهزة متعددة تصل إلى 3 من الأجهزة على أن يتصل اثنان من الأجهزة بتقنية البلوتوث وجهاز عبر منفذ USB لدعم الإنتقال بين الأجهزة بسلاسة، كما تقدم HP سماعة Elite Earbuds اللاسلكية لتجربة إستماع واضحة أثناء إجتماعات الفيديو.

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