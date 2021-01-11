شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أخبرني متى".. ميزة جديدة من مساعد أليكسا للتذكيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت شركة أمازون مساعدها "أليكسا" بنسخة معدلة من مهارة التذكير الشائعة، فيمكنك الآن أن تطلب من أليكسا إخبارك بموعد حدوث حدث، وسيعطيك جهازك معلومات أساسية مع إعلامك عند حدوثه بالفعل، لقد تمكنت من تعيين تذكير لحدث أو مهمة في وقت محدد لفترة من الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يمكن أن تطلب من أليكسا إخبارك عند وقوع الحدث، والحصول على المعلومات ذات الصلة، وكل ذلك من خلال ميزة "أخبرني متى".

وقدمت أمازون بعض الأمثلة: يمكنك أن تطلب من أليكسا "أخبرني بموعد لعبة Seahawks التالية" ويمكن أن تخبرك Alexa بوقت اللعبة وتعيين تذكير لمشاهدتها.

كما أن هناك استخدام آخر مهم تمت إضافتك، وهو البريد الإلكتروني، حيث يمكنك الآن أن تطلب من أليكسا إخبارك عند وصول بريد إلكتروني من شخص معين، ويمكن لأليكسا الإعلان عن وصول البريد الإلكتروني، بدلا من التحقق من صندوق الوارد الخاص بك باستمرار.

وتتداخل عبارة "أخبرني متى" مع مهارة أخرى سابقة لتنبيهات الطقس القاسي، حيث يمكنك أن تطلب من أليكسا إخبارك عندما يكون هناك تنبيه بطقس شديد، ويمكن للمساعد أن يذكرك عندما يكون هناك تنبيه في منطقتك.

وقد لا تكون الميزة الأكثر إثارة بالمساعد الذكى، ولكن "أخبرني متى" هي مثال جيد على كيفية تحسن أليكسا للقدرة على تقديم المزيد من المعلومات السياقية وأسئلة المتابعة بمرور الوقت.

لم تقدم أمازون مجموعة كاملة من الأحداث التي تعمل من أجلها ميزة "أخبرني متى"، ولكن عليك تجربة المهارة ومعرفة ذلك بنفسك.