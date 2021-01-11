علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر جهاز Surface Pro 8 من مايكروسوفت #CES2021

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات أسعار نماذج جهاز Surface Pro 8 المرتقب من مايكروسوفت قبل إطلاق الجهاز رسمياً هذا الشهر.

تستعد عملاق البرمجيات لإطلاق أحدث أجهزة Surface خلال الفترة القادمة في الأسواق، حيث ينطلق جهاز Surface Pro 8 بسعر يبدأ من 900 دولار تقريباً.

شغلت أجهزة Surface Pro 8 وSurface Laptop 4 بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على جهاز Surface Pro 8 بشكل خاص، حيث كشفت التسريبات عن مستوى تسعير هذا الإصدار الذي ينطلق لاحقاً هذا الشهر للأسواق.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر Roland Quandt على تويتر، أن جهاز Surface Pro 8 سينطلق بتكوينات ومستوى تسعير أعلى من المتوسط، على أن تقدم مايكروسوفت نماذج Wi-Fi وأخرى تدعم الإتصال بشبكات LTE.

وتخطط مايكروسوفت هذا العام لإلغاء الإصدار الرئيسي في Surface Pro 8 الذي يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يدعم إصدارات Surface Pro 8 معالجات Tiger Lake من إنتل.

ويتميز الإصدار الرئيسي برقاقة معالج Core i3، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، حيث ينطلق نموذج Wi-Fi بسعر 900 دولار تقريباً بينما يأتي الإصدار المميز برقاقة Core i5 بسعر 1000 دولار تقريباً.

من جانب أخر يبدأ جهاز Surface Pro 8 بمعالج Core i5 مع ميزة الإتصال بشبكات LTE بسعر 1150 دولار تقريباً، كما تقدم مايكروسوفت نموذج بمعالج Core i7 وميزة الإتصال بشبكات LTE لدعم المحترفين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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