شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيونداى وآبل تخططان لإبرام شراكة لإنتاج سيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة هيونداي موتور وشركة آبل للتوقيع على اتفاق شراكة بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بحلول مارس وبدء الإنتاج في وقت مبكر من عام 2024 في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة كوريا آي تي ​​نيوز المحلية يوم الأحد.

ويأتي التقرير في أعقاب بيان صدر يوم الجمعة من شركة هيونداي موتور مفاده أنها تجري محادثات مبكرة مع شركة آبل بعد أن قالت وسيلة إعلامية محلية أخرى إن الشركات كانت تهدف إلى إطلاق سيارة كهربائية ذاتية القيادة في عام 2027 ، مما أدى إلى ارتفاع أسهم هيونداي بنسبة 20% تقريبًا.

ونقلاً عن مصادر الصناعة، قال أحدث تقرير إن الشركتين تخططان لبناء السيارات في مصنع كيا موتورز في جورجيا، أو الاستثمار المشترك في مصنع جديد في الولايات المتحدة، مع خطة لإنتاج 100 ألف سيارة في عام 2024 في المصنع المقترح مع القدرة السنوية 400000 مركبة. كيا موتورز هي إحدى الشركات التابعة لشركة هيونداي موتورز.

وذكر التقرير أن هيونداي وأبل تخططان لإطلاق "نسخة تجريبية" من سيارات أبل العام المقبل.