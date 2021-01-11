تكنولوجيا: Honor تطلق سوارة Band 6 الذكية لأسواق جديدة مع جهاز MagicBook Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم عن خططها للتوسع في الأسواق العالمية بعدد أكبر من منتجات الشركة، حيث تقدم سوارة Band 6 الذكية، مع MagicBook Pro بمعالج إنتل في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة.

كانت شركة Honor قد كشفت عن سوارة Band 6 الذكية للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث جاءت السوارة الذكية بتصميم كبير الحجم في الشاشة يحاكي ساعة Huawei Fit الذكية، وتأتي الشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، وزجاج منحني 2.5D.

وتدعم سوارة Band 6 الذكية عدد 5 من المميزات الرئيسية في رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، مع قياس نسبة التوتر والإجهاد، ورصد حالة المستخدم أثناء النوم، مع ميزة خاصة بالمرأة.

كما تدعم السوارة الذكية عدد 10 من الأنماط الرياضية، على أن تأتي 6 من الأنماط بميزة رصد نشاط المستخدم بشكل تلقائي، أيضاً تضم السوارة الذكية عدد من البرمجيات المميزة بالتجربة السلسة في الإستخدام.

من جانب أخر تقدم Honor سوارة Band 6 الذكية دون تقنية NFC في الأسواق العالمية، كما تأتي بسعر 35 دولار على أن يختلف السعر وفقاً للسوق الذي تنطلق فيه السوارة الذكية.

أيضاً تقدم Honor جهاز MagicBook Pro في أسواق جديدة مع معالج Core i5-10210U، حيث انطلق الإصدار السابق من الجهاز بمعالج AMD Ryzen 4600H، كما يأتي الإصدار الجديد بكرت شاشة GeForce MX350.

وتتوافق المواصفات الأخرى للجهاز مع الإصدار الرئيسي، حيث يتميز بحجم شاشة 16.1 إنش، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 56 Wh، تدعم الشحن عبر شاحن 65W بتقنية الشحن السريع، كما ينطلق جهاز MagicBook Pro بسعر 1000 دولار تقريباً، على أن يختلف مستوى التسعير من سوق لأخر.

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