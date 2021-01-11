شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية بث لعبك في Stadia على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Stadia ليست مجرد منصة ألعاب عادية، نظرًا لأنها مستندة إلى السحابة بالكامل، فإنها توفر بعض الميزات الفريدة، ولا تحتاج إلى تثبيت الألعاب، مما يوفر الكثير من مساحة التخزين، ولديها اتصال جيد بيوتيوب، حيث يمكنك بث اللعب مباشرة إلى قناتك على يوتيوب ببضع ضغطات وبدون برامج إضافية.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن كل ما تحتاجه هو حساب Stadia وGoogle Chrome وقناة على يوتيوب.

كيفية البث المباشر لـ Stadia على يوتيوب

1. افتح موقع Stadia على الويب في متصفح Chrome، سجل الدخول إلى حسابك في Stadia إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل.

2. في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة، اضغط على الصورة الرمزية في Stadia، وفي القائمة المنسدلة، اضغط على "إعدادات Stadia".

3. في الجزء الأيمن، اضغط فوق يوتيوب.

4. تحتاج إلى ربط قناة بحسابك على Stadia، هذه هي القناة التي ستبث عليها مباشرة، ويمكنك فقط ربط قناة واحدة في كل مرة.

5. إذا كان لديك أكثر من قناة على يوتيوب، فسترى قائمة؛ ابحث عن الشخص الذي تريد ربطه، ثم اضغط على "ربط بـ Stadia".

6. ابدأ اللعبة التي تريد بثها مباشرة.

7. بعد تشغيل اللعبة، افتح قائمة Stadia وانقر على "البث المباشر".

8. اضغط على "بث مباشر إلى يوتيوب.

9. اتبع التعليمات لبدء البث، ستحتاج إلى توضيح ما إذا كان هذا الفيديو سيكون قابلاً للمشاهدة من جانب الأطفال، ثم أدخل خيارات البث المباشر.

10. اختر عنوانًا للبث المباشر، بالإضافة إلى خيارات الخصوصية، ووضّح ما إذا كنت تريد عرض عدد المشاهدين، وعندما تكون جاهزًا، اضغط على "بدء البث المباشر".

11. عندما يكون البث المباشر نشطًا، سترى كلمة "مباشر" في شريط أحمر أعلى الشاشة.

كيفية مشاركة رابط البث المباشر

1. افتح قائمة Stadia بالضغط على Shift + Tab في لوحة المفاتيح أو باستخدام زر Stadia في وحدة التحكم Stadia.

2. اختر "إدارة البث".

3. اضغط على "رابط يوتيوب" لنسخ الرابط إلى الحافظة، ثم يمكنك مشاركة هذا الرابط عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كيفية إيقاف البث المباشر على يوتيوب

افتح قائمة Stadia بالضغط على Shift + Tab على لوحة المفاتيح، أو باستخدام زر Stadia في وحدة تحكم Stadia، ثم اختر "إيقاف البث".