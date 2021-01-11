خصوصية وآمان أكثر.. اعرف تفاصيل تطبيق «سيجنال» و «تيليجرام» أفضل بدائل «واتسآب »

الشارقة - اميمة ياسر - قال المهندس محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن شركات السوشيال ميديا تحكمها قوانين خاصة وليست عامة.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن هناك تقريرا صدر عن شركة "واتساب"، يفيد بأنه سوف تكون هناك تغييرات خلال شهر فبراير المقبل.

وتابع "الجندي": هذه الشروط تسمح للواتساب مشاركة بيانات المستخدم المتمثلة فيأرقام التليفونات والمحتوي وكل ما ترسله وتستقبله علي الواتساب مع الفيس بوك.

وأوضح أن من ضمن هذه التغييرات هو مشاركة المعلومات الشخصية للمستخدم مع تطبيق "الفيس بوك"، معقبا: لو موافقتش علي شروط الاستخدام في 8 فبراير لن يسمح لك باستخدام الواتساب.

وأختتم "الجندي" حديثه قائلا: أصحاب شركة واتساب بيتحججوا بأنه ينقل الكلام علي الفيس بوك علشان البنية التحتية للواتساب لا تحتمل بسبب كثرة المستخدمين، معقبا: الفيس بوك هيبقي عنده إمكانية إنه يوصل لكل معلومات وبيانات الشخص.

المستخدمون يبحثون عن بدائل لواتسآب

ويرى العديد من الناشطين أن هذا يعد انتهاك لخصوصية المستخدم ويرى الكثير أنه حان الوقت لاستخدام تطبيق مراسلة بدلاً من واتسآب، وكان النصيب الأكبر من حظ تطبيقي المراسلة سيجنال “Signal”وتطبيق تيليجرام “Telegram” للاستفادة من المستخدمين الذي يعترضون على تحديث واتسآب الجديد، فتعرف على مميزات كل منهم وهل هناك بدائل أخرى تعرف كل ذلك في هذه المقالة.

يعتبر تطبيق سيجنال “Signal” واحداً من أكثر تطبيقات المراسلة أماناً وحفاظاً على خصوصية المستخدمين، فهو تطبيق مجاني تماماً ويحتوى على معظم مميزات تطبيق واتسآب، وسهل الاستخدام أيضاً، ومما يميز تطبيق Signal أن جميع الرسائل به مشفرة تماماً فلا يمكن للمخترقين التجسس على رسائل حيث يستخدم نظام تشفير مفتوح المصدر مما يجعله أكثر أماناً من واتسآب، حيث يمكن للمرسل والمستقبل قراءة الرسائل فقط بالإضافة إلى خاصية حذف الرسائل بعد مدة محددة يحددها المستخدم وإليكم أهم مميزات وعيوب تطبيق سيجنال “Signal”

مميزات تطبيق “Signal”

يعتمد على نظام تشفير مفتوح المصدر End-To-End

متاح على جميع المنصات مثل أنظمة الهاتف المحمول أندرويد و IOS ويمكن تحميله على الحاسب الآلي

إخفاء الرسائل بعد فترة يمكن للمستخدم تحديدها

سهولة الاستخدام

المحادثات الصوتية والمرئية كالواتسآب تماماً

عيوب تطبيق “Signal”

لا يمكن استخدام الرموز التعبيرية “الايموجي” أثناء المراسلة

وقد رشح صاحب شركة تسلا “Tesla” وأغنى رجل في العالم ايلون ماسك تطبيق سيجنال Signal وذلك من خلال تغريدة على موقع تويتر.

تطبيق تيليجرام “Telegram”

يأتي تطبيق تيليجرام في المركز الثاني بعد تطبيق Signal كأفضل بديل لتطبيق واتسآب، على الرغم من أن تيليجرام يعتبر أكثر شهرة من الأخير، حيث يمتلك ما يقارب 200 مليون مستخدم نشط، ومثل سيجنال يمتلك نظام تشفير قوي لكن لابد من تفعيل هذا التشفير يدوياً ويمتلك جميع مميزات واتسآب وسيجنال بل يتفوق عليهم بقدرته على التخزين السحابي على عكس واتسآب يكون تخزين الصور والفيديوهات على جهاز المستخدم وهذه هي أهم مميزات وعيوب تيليجرام:

مميزات تطبيق تيليجرام “Telegram”

برنامج ذو برمجية مفتوحة المصدر

سهل الاستخدام

متاح على جميع المنصات مثل أنظمة الهاتف المحمول أندرويد و IOS ويمكن تحميله على الحاسب الآلي

إخفاء الرسائل بعد فترة يمكن للمستخدم تحديدها

المحادثات الصوتية والمرئية كالواتسآب تماماً

يتميز بالتخزين السحابي

عيوب تطبيق تيليجرام “Telegram”

التشفير غير مفعل تلقائيا ويجب تفعيله يدوياً