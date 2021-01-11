شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم وفرت أبل من إزالة الشاحن من علبة أيفون 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل سلسلة هواتف أيفون 12 خلال أكتوبر الماضى، حيث جاءت علبة الهواتف دون وجود سماعات الرأس أو الشاحن، وفي الآونة الأخيرة، قامت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research ، والتي بدأت في نشر معلومات حول تكلفة المكونات لمختلف المنتجات الإلكترونية، بحساب تكلفة iPhone 12 ، والآن هناك توضيح يقول أنه من حيث التغليف والملحقات، يعد iPhone 12 هو أرخص بنحو 4.2 دولار من الجيل السابق.

وبحسب موقع gizchina الأمريكى، فرغم أن 4.2 دولار هو مبلغ صغير، ولكن في نهاية العام الماضي فقط، بلغ إجمالي شحنات سلسلة هواتف iPhone 12 الذكية، وفقًا للمحللين، حوالي 63 مليون وحدة، وهو ما سمح لشركة أبل في المجموع بتوفير أكثر من 264 مليون دولار.

ونقلاً عن استطلاعات الرأي المختلفة التي تجريها أبل، بالإضافة إلى مراعاة الاتجاه العام في حماية البيئة، يقول المحللون أنه في المستقبل، ستزيل أبل أيضًا كابل الشحن من العلبة، وقال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo إنه لا ينبغي توقع وجود كاميرات جديدة بشكل أساسي في هواتف أبل الذكية حتى عام 2023.

توقعات حول أيفون 13

في العام الماضي، استخدمت سلسلة iPhone 12 Pro فقط ماسح ضوئي لوقت الرحلة (ToF) LiDAR، ونظرًا لشعبية سلسلة iPhone 12 Pro ، هناك الآن تكهنات بأن سلسلة iPhone 13 بأكملها ستقدم الماسح الضوئي ToF LiDAR، ووفقًا للتقارير، سيكون لدى iPhone 13 (اسم مؤقت) أربعة طرز مثل سلسلة iPhone 12.

وستستخدم هذه الهواتف تقنية D-ToF (Direct ToF)، ويدعي التقرير أن II-VI ومقرها الولايات المتحدة ستدخل سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل للجيل التالي من أجهزة أيفون، وستقوم هذه الشركة بتصنيع رقائق VCSEL للماسحات الضوئية (ToF) LiDAR، علاوة على ذلك، يعتقد المحللون أن الطلب الإجمالي على ToF VCSELs سيزداد.