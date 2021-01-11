شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Signal App .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق المحادثة الجماعية Signal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فى الأونة الأخيرة تطبيق Signal وهو أحد تطبيقات المراسلة الفورية المتوفرة على منصات الأجهزة المحمولة، كما أنه يعتبر بديلا جيدا لأولئك الذين لا يوافقون على تحديث سياسة الخصوصية الجديدة لـ WhatsApp، وقد عرض موقع TOI الهندى، مجموعة من ميزات Signal App الأخرى مثل إنشاء مجموعات ودعوة الأشخاص حول التطبيق.

1. افتح تطبيق Signal وانقر على أيقونة "القلم" من الركن الأيمن السفلي.

2. اختر مجموعة جديدة.

3. حدد جهات الاتصال أو أدخل أرقام الهواتف يدويًا.

نصيحة إضافية: يمكن أن تضم مجموعة الإشارة 150 مشاركًا كحد أقصى.

4. اضغط على أي جهة اتصال محددة لإزالتها من القائمة.

5. انقر فوق التالي لمعرفة نوع المجموعة واكتب اسم المجموعة.

6. اضغط على إنشاء.

كيفية دعوة الأشخاص في مجموعة واحدة عبر رابط الدعوة ورمز الاستجابة السريعة

1.توجه إلى إعدادات المجموعة من خلال النقر على اسم المجموعة.

2. حدد خيار رابط المجموعة للتمكين.

3. انقر فوق قبول أعضاء جدد للمطالبة بموافقة المسؤول إذا طلب شخص ما الانضمام إلى المجموعة عبر ارتباط.

4.الآن، انقر فوق مشاركة لنسخ الرابط ومشاركته مع الآخرين.

5. لإنشاء رمز الاستجابة السريعة QR ، اضغط على رابط المجموعة وحدد خيار المشاركة.

6. الآن، اختر خيار رمز الاستجابة السريعة QR لإنشاء الرمز ومشاركته.

7. لاحظ أن هذه الميزة متاحة فقط في المجموعات الجديدة وليس في المجموعات القديمة.