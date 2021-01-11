شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يعيدون تقييم عمر الكون بـ14مليار سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى العلماء نظرة جديدة على عمر الكون، وقدر أنه يبلغ من العمر 13.77 مليار سنة، حيث يؤكد علماء الفلك أن عمر الكون تقريبًا 14 مليار سنة، مع وجود تناقضات حول العمر الحقيقي للكون، ففي عام 2019، خلص العلماء الذين يدرسون حركة المجرات إلى أن الكون أصغر بمئات الملايين من السنين مما كان مقدرا سابقًا من جانب Planck Collaboration، وهي مجموعة من العلماء الذين عملوا مع مهمة Planck التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وباستخدام بيانات من مرصد بلانك الفضائي، وجدوا أن عمر الكون يبلغ حوالي 13.8 مليار سنة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه لتسوية هذه التناقضات، استخدم فريق دولي من علماء الفلك بقيادة جامعة كورنيل بيانات من تلسكوب أتاكاما لعلم الكونيات (ACT) التابع لمؤسسة العلوم الوطنية في تشيلي و "الهندسة الكونية" لإنهاء الجدل.

وقال مسئولو كورنيل في بيان، إنه يتطابق تقديرهم حوالي 13.77 مليار سنة تقريبًا مع التقدير من Planck Collaboration.

ومن جانبه، قال عالم الفلك سيمون أيولا، الباحث في مركز الفيزياء الفلكية الحاسوبية التابع لمعهد فلاتيرون في مدينة نيويورك، وباحث إحدى ورقتين جديدتين تصفان هذه النتائج: "لقد توصلنا الآن إلى إجابة يتفق عليها بلانك و ACT".

كما أنه من خلال تحديد عمر الكون، تمكن الباحثون أيضًا من تقدير مدى سرعة توسع الكون، ويُعرف هذا الرقم باسم ثابت هابل، وباستخدام ACT، قاموا بحساب ثابت هابل البالغ 42 ميلًا في الثانية لكل ميجا فرسخ ، أو 67.6 كيلومترًا في الثانية لكل ميجا فرسخ.

وهذا قريب للغاية من 41.88 ميلًا في الثانية لكل ميجا فرسخ (67.4 كيلومتر في الثانية لكل ميجا فرسخ) قدّره فريق بلانك مسبقًا.

وقال ستيف تشوي، الباحث في مركز كورنيل للفيزياء الفلكية وعلوم الكواكب الذي شارك في تأليف إحدى الأوراق البحثية الجديدة "وجدنا معدل تمدد مناسب لتقدير فريق بلانك للأقمار الصناعية، وهذا يمنحنا مزيدًا من الثقة في قياسات أقدم ضوء للكون."