تكنولوجيا: صور توضح تصميم لوحات ROG Maximus المرتقبة من Asus قبل الإعلان الرسمي #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور مسربة للوحات الأم المرتقب إطلاقها من Asus في فعاليات CES القادمة، حيث تقدم الشركة كلاً من لوحة Asus ROG Maximus VIII Hero، وROG Maximus VIII Extreme Glacial.

في تغريدة نشرت على تويتر عبر صفحة @harukaze5719، كُشِف عن تصميم الإصدارات الجديدة من لوحات الأم من Asus من سلسلة ROG Maximus، حيث تشير التسريبات إلى أن لوحة Extreme Glacial تأتي بميزة التبريد السائل، كما تتميز Glacial بتصميم أحادي الكتلة لتبريد مصدر الطاقة ووحدة المعالجة، مع تبريد سائل للشرائح.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تبريد واحدة من فتحات M.2 عبر تقنية التبريد السائل، من جانب أخر يحاكي تصميم اللوحة الأم Maximus XIII Hero الإصدار السابق XII مع بعض التغييرات الطفيفة في التصميم.

وتظهر اللوحة الأم Maximus XIII Hero في الصور المسربة بغطاء باللون الفضي لغرفة التبريد كبديل للون الأسود اللامع، بينما تأتي VRM الآن بإضاءة RGB، كما تشير التوقعات إلى ترقية نظام الطاقة في Maximus XIII Hero.

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