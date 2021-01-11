شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطرح جهاز أيباد ميني من الجيل السادس مارس المقبل بشاشة 8.4 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شركة أبل، خلال العام الماضى 2020، انتعاشًا في مبيعات الأجهزة اللوحية بفضل الوباء، حيث باعت الشركة ما قيمته 23.72 مليار دولار من وحدات iPad خلال السنة المالية 2020 مقابل 11.5٪ على أساس سنوي؛ حيث اضطر بعض الموظفين (ولا يزالون) إلى العمل من المنزل ويتحول الأطفال إلى الأجهزة اللوحية من أجل التعليم المنزلي واحتياجات التعلم عن بعد، وبالإضافة إلى ذلك، توفر أجهزة iPad للمستخدمين من جميع الأعمار خيارات ترفيهية.

ووفقًا لما ذكره موقع Mac Otakara ، تخطط أبل لتقديم جهاز iPad mini من الجيل السادس في مارس القادم، حيث يستشهد الموقع الياباني بمصادر تعمل داخل سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل، وربما يكون التحسين الأكبر في مواصفات الجهاز هو الشاشة الأكبر في الطراز الجديد والتي من المتوقع أن تكون 8.4 بوصة مقارنة بشاشة 7.9 بوصة المستخدمة في جميع الإصدارات السابقة من الجهاز.

وعلى عكس الجيل الرابع الجديد من iPad Air ، سيحافظ iPad mini الجديد على Touch ID في الإطار السفلي، ويدمج أحدث إصدار من iPad Air مستشعر بصمات الأصابع مع زر الطاقة الموجود في الشاشة، وقد يؤدي تغيير واحد محتمل على iPad mini من الجيل السادس إلى إطار أضيق مشابهًا للجيل الثالث من iPad Air لعام 2019.

ويتطابق تقرير Mac Otakara الجديد مع ملاحظة تم تمريرها إلى عملاء TF International في مايو من قبل المحلل Ming-Chi Kuo والذى قال قبل ثمانية أشهر إن جهاز iPad mini 2021 من أبل سيحمل شاشة مقاس 9 بوصات باستخدام تقنية mini-LED.

ويمكن تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح A14 Bionic الحالية من أبل؛ حيث تم العثور على هذا المكون بالفعل داخل iPad Air الجديد (2020) وسلسلة iPhone 12، كما يتم تصنيعها باستخدام عقدة معالجة TSMC 5nm وتتضمن قفزة هائلة في عدد الترانزستورات داخل كل شريحة من 8.5 مليار إلى 11.8 مليار مما يجعل الدائرة المتكاملة الجديدة أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة.

وفي مارس 2019 ، قامت أبل بتحديث iPad mini لأول مرة منذ عام 2015، وقد تم تجهيز الجيل الخامس من iPad mini بمجموعة شرائح 7nm A12 Bionic تضم 6.9 مليار ترانزستور، كما أضافت أبل دعمًا للجيل الأول من أبل Pencil مع هذا الجهاز.